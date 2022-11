Santa Fe y Millonarios no se pueden descuidar: las cuentas del Pereira

La reciente victoria del Deportivo Pereira frente a Millonarios, lo dejó más metido que nunca en la pelea por el cupo a la final. La quinta jornada que se disputará este fin de semana definirá mucho en el cuadrangular A, en el que Santa Fe lidera con 8 puntos, pero que tiene muy cerca al albiazul con 7 y el matecaña con 6.



Si en algún momento parecía que la definición estaría entre Santa Fe y Millonarios, la noticia es que los dirigidos por Alejandro Restrepo están más vivos que nunca. Ganando lo que resta y recibiendo una "ayudita", con un par de resultados, podría convertirse en finalista a Liga Betplay II-2022. ¿Qué tendría que pasar?

Deportivo Pereira recibirá este domingo en el Hernán Ramírez Villegas a Santa Fe, que también llega con aire en la camiseta tras superar 2-3 al Junior en el Metropolitano y dejarlo eliminado. Esa victoria y la caída de Millonarios, dejó al león líder de cara a la nueva jornada.



Ahora bien, el elenco pereirano necesita un triunfo frente a Santa Fe para llegar a 9 puntos. Independientemente de lo que ocurra en el otro partido (donde un resultado lo beneficia más que el otro), una victoria lo deja vivo para la última fecha.



Lo que sí podría pasar es que Pereira quede líder si derrota a Santa Fe, ¿cómo se daría esto? Junior tendría que darle un "empujón", y aunque pareciera poco probable por lo que dice la historia reciente, los rojiblancos ya no tienen nada qué perder. Además, llegan a El Campín con una 'espinita' guardada. Los de Arturo Reyes serán jueces y jugarán con eso a su favor.



Pase lo que pase entre Junior y Millonarios, que se medirán a las 6:00 pm, Pereira debe salir sí o sí por los 3 puntos ante Santa Fe. Ganando en la fecha 5, dejará todo abierto para la última jornada, donde visitarán al Junior y habrá clásico bogotano. Si los matecañas no ganan, todo se definirá en Bogotá en la última fecha.



¿Cómo le ha ido al Pereira en casa?



Los matecañas han disputado 12 partidos en casa este semestre, dejando un balance de 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Encajan tres partidos al hilo sin caer: 1-1 ante Nacional en la fecha 19, y por cuadrangulares, 4-3 a Junior y 2-1 a Millonarios. Los cardenales están en la mira. Solo así seguirán metidos en la pelea.



Además, los dirigidos por Restrepo llegan con un Leonardo Castro en gran nivel y en busca de superar el registro de Jefferson Duque, quien es el máximo artillero del campeonato con 11 tantos. Leo está a uno de igualarlo. Pero no solo de Castro debe cuidarse Santa Fe. Brayan León y Léider Berrío, también andan inspirados.