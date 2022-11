En Santa Fe hicieron todo por retener a Arias: las palabras de Méndez

Santa Fe, al comando del presidente Eduardo Méndez y el técnico Alfredo Arias, tuvo la rueda de prensa para explicar la decisión del estratega uruguayo, dejando a un lado tantos rumores acerca de la decisión tomada.



La voz la tomó el entrenador, para explicar la determinación. Asimismo, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se refirió a los intentos para persuadir a Arias, que fueron en vano, ante los motivos del uruguayo.



Esto dijo el dirigente del cuadro cardenal:



Al profe se le ofreció todo, no nos quedamos cortos en hablar con él. Ahí prima su familia y eso lo lleva estar a cerca de ellos. El secretariado de Peñarol está debatiendo su presencia. Se firmó un convenio donde el profe se compromete a que su prioridad es Santa Fe y que en el transcurso de los dos próximos años no dirigirá ningún otro equipo colombiano, no lo hace para mañana volver a otro equipo, en respeto a nuestra institución.



Hicimos todo lo posible para convencerlo. Acá prima la parte personal, por encima de lo familiar. Se llegó a un acuerdo mutuo donde ninguna de las dos partes se ven afectadas. Es mejor llegar a un acuerdo fácil, para evitar una negociación difícil.



Hay que acomodarnos y no interrumpir lo que se ha iniciado. Trataremos de buscar lo mejor para reemplazar al profe, será difícil. Dejó la vara muy alta, es un problema al aire para mí, trataré hacer lo mejor por el club.