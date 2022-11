Alfredo Arias explicó su salida de Santa Fe: ‘Es decisión personal’

El entorno de Santa Fe ha estado movido en las últimas horas, respecto al técnico, ante la llegada de nuevos rumores sobre su salida del club. Hace unos meses lo omitió y continuó con su labor en el club. Sin embargo, llegó la información acerca de su partida.



Todo confirmado y el club citó a una rueda de prensa, donde el mismo Alfredo Arias, explicó la situación que lo llevó a tomar la decisión de no continuar para el 2023 con el club.



Estas fueron las declaraciones del uruguayo, explicando los motivos que llevaron a tomar la decisión, más allá de la oferta de Peñarol:



Hay que ponerle orden a esto. Más o menos dos meses atrás había tomado la decisión, pasara lo que pasara, iba a regresar a mi país. Las circunstancias personales lo hacían imperativo el estar allá. Los más allegados a mi lo sabían, los jugadores igual. Creía conveniente que, en búsqueda del objetivo, por el que peleamos.



Todo hubiese pasado así y llegábamos al final de campeonato, de no ser que hace tres días se comunicaron de Peñarol, para que me plantearan ser el candidato. Contesté que me había decido a volver, pero debía comunicarme con el presidente, en ese momento esperaba jugar con Junior.



En todas partes logran información o se filtran, no hay secretos. Esto desencadenó en los rumores. Lo primero que debí hacer fue comunicarle al presidente la situación y pedir el permiso. El presidente ha hecho lo imposible para que desista y gente que fue el otro día al estadio, tratando de convencerme, ofreciéndome un sinfín de soluciones. La decisión es innegociable.



En ese momento estaba como candidato. Yo estoy muy bien acá, me lo hacen saber. Nos saludan y tratan bien acá. En nuestra profesión es otra cara, en este caso no. Allá tengo asegurado, no sé por cuánto, un buen pasar. El presidente me ha puesto en el mejor lugar a vivir. Pero como digo, a lo personal y familiar, de querer estar allá en Uruguay, para mi ser y mi cabeza, se suma una posibilidad de hacer lo que quiero en mi país.



Aparte, donde jugué, hace 43 años, muy joven. Es como un regalo de vida, que a la necesidad e imperiosa situación de querer estar allá. El presidente escuchó mis palabras y me dio el permiso.



Es innegociable. Hay una altura en la vida, donde las curvas las das más rectas, puedes apreciar el paisaje (en referencia a la familia), todo puede ser bien. Mi paisaje necesita ser visto más, necesito estar ahí y necesito de los míos. Por eso es innegociable, más allá de lo de Peñarol. He sido candidato allá, ojalá pase esto, porque sería un honor y estaría en mi casa.



Le comuniqué al grupo, con lo que les dije, contesto. Queríamos hacer la rueda de prensa, pero principalmente, acá termina este tema. Por eso no había hablado. Todo Santa Fe, dirigiéndome a todo el club e hinchada, tenemos un sueño, no puede haber otro pensamiento que distraiga nada. Hoy ya entrenamos y pensamos en cómo jugaremos. Mañana viajamos y daré todo en lo que es ese sueño, porque para mí es un sueño.



Ahora, la hinchada sabe si tiene que ir o no, reconocerá cuando debe ir. Yo les digo, deben ir, esos muchachos adentro lo han dejado todo, en cada partido. Los primeros del campeonato y lo son nuevamente, la afición debe apoyar, eso nos ayudará. Nosotros haremos nuestra parte.



El acuerdo es porque no todos creemos en todos, en un mundo donde la palabra no se cumple. Yo quería darles una muestra de lo que pasaba, no es algo que por distraído yo voy allá, termino en tres meses con otro contrato en un equipo en Colombia. A Santa Fe será en esta vida u otra, pero de que voy a regresar, lo haré.



El tiempo no lo mide nadie, porque el tiempo de cada uno no se sabe cuánto estás. Si yo estoy acá, me voy con esta conferencia y gente pidiéndome que no me vaya. Hace un año me fui en silencio, jamás dije nada. No todos confiaron para que volviera a Colombia. Méndez me llamó y me trajo, confió en mí.



Hoy lamento meterlo en este problema. Ojalá hubiera muchos presidentes como él en el fútbol. Añoramos los valores, la lealtad, la sinceridad y como dicen, ser frenteros. Lo digo porque Santa Fe tiene un presidente que a mí me trajo, trata de cumplir todos los compromisos y lo logra. Ojalá el club siga el camino ascendente.