Picante fecha 2 de cuadrangulares: repase lo bueno, malo y feo en Liga

Esta semana se disputó la segunda fecha de los cuadrangulares de Liga Betplay II-2022, jornada que le puso picante a la fase semifinal. Las Águilas Doradas ratificaron su buen momento y de paso el liderato del Grupo B; Deportivo Pereira no pudo mantener el paso, Santa Fe y Millonarios ganaron y ahora comparten la punta de su cuadrangular, mientras que América y Junior siguen desinflando con sus actuaciones.



FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que dejó la segunda fecha, que desde ya advierte sobre los posibles finalistas y que deja muy mal parados a Junior y América, que son los únicos que todavía no suman puntos.

Lo bueno

Águilas Doradas sigue derechito: El equipo de Leonel Álvarez sacó un importante resultado en su visita al Deportivo Pasto. Su goleador Marco Pérez anotó el único tanto, en un partido complejo en el que sumó el que menos se equivocó y tuvo la claridad para definir. Con este segundo triunfo al hilo (venía de derrotar al América), el elenco antioqueño se consolida líder del Grupo B.



Independiente Medellín se acordó de ganar: El poderoso fue otro que dio un duro golpe de visita. Después de haber conseguido un punto como local ante Pasto, los dirigidos por David González se sacudieron y de qué manera en el Pascual Guerrero. Goles de Andrés Cadavid y Luciano Pons para dar pelea en su zona. En los últimos cuatro partido de Liga, DIM había podido ganar uno y empatar dos.



Santa Fe y Millonarios ganaron, marchan invictos y lideran su grupo: Después de enfrentarse en el clásico bogotano, Santa Fe "frenó en seco" al Pereira, que venía de superar en un insólito partido al Junior. Andrey Estupiñán y Wilson Morelo se encargaron de poner a celebrar al león en casa. Por otro lado, los azules visitaron Barranquilla y le ahondaron la herida del Junior. Hace apenas una semana le ganaron la final de Copa y esta vez lo vencieron con gol de Daniel Ruiz. Ambos llegaron a 4 puntos y son líderes del Grupo A.

Lo malo

Al América de Cali no le sale una: Alexandre Guimaraes y los suyos no levantan cabeza. Después de caer con Águilas 2-0, DIM los visitó para repetirles la dosis. La falta de definición sigue siendo su mayor pesadilla. Los goles de Cadavid y Pons lo dejaron tambaleando en la Liga. Se le esfuman las posibilidades de ir a la final.



Deportivo Pasto se desinfla: El equipo de Flabio Torres se proyectó como una "piedra en el zapato" para los grandes de su zona, pero apenas ha logrado arañarle un punto al Medellín. Esta semana en el estadio Libertad cayó frente a Águilas.



Comesaña y Junior no se reponen: Los rojiblancos están teniendo días difíciles. Después de una agónica clasificación a los cuadrangulares todo ha sido pérdidas. Se le esfumó el título de Copa Betplay, se estrenó con derrota frente al Pereira y perdió a sus referentes (Carlos Bacca y Sebastián Viera) por expulsión, las lesiones no dan tregua, y ahora como si fuera poco, cayó en casa ante Millonarios. El albiazul se perfila como su "bestia negra".

Lo feo

Feísima resultó la agresión a Flabio Torres en el estadio Libertad, donde algunos hinchas enfurecidos por el resultado en contra lanzaron una botella que terminó impactando al técnico del Deportivo Pasto en la cabeza. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el entrenador no tuvo alguna herida de consideración. Lo que sí sucederá es que el club investigará y sancionará al agresor.