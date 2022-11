Águilas sueña: el dato que lo daría como finalista anticipado en Liga

La Liga BetPlay 2022-II está llegando a la parte definitiva, con los cuadrangulares en esplendor. Los juegos han dado de que hablar, por la intensidad de algunos, nivel de otros, sorpresas en los dos grupos y polémicas con los arbitrajes.



Segunda fecha disputada y con los dos cuadrangulares empiezan a mostrar qué equipos se perfilan para disputar las finales. En la zona B, Águilas sacó una importante diferencia, al sacar los seis puntos en los dos partidos.



Estadística o no, puede marcar un punto de inflexión, para lo que será el resto del campeonato. Y es que hay un dato que le daría ese aval al elenco antioqueño. 15 clubes arrancaron ganando sus primeros dos juegos de cuadrangulares, de esos, 14 se quedaron con el cupo a la gran final.



Once Caldas Y Junior en el 2003-I, Medellín en el 2004-I, Santa Fe en 2005-I, Pasto en 2006-I, Cúcuta en 2006-II, Nacional en 2007-II, América en 2008-I, Nacional y Cali en 2013-I, Santa Fe y Medellín en 2014-II, Pasto en 2019-I y Tolima en 2021-II lograron seis de seis, en dos fechas y llegaron posteriormente a la final.



El único club que no llegó a una final, tras sumar seis unidades en las primeras dos jornadas, fue Millonarios en el 2019-I, donde compartió cuadrangular con el Pasto, que se llevó el cupo a la disputa del título.