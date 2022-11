¿Gamero cedió terreno en el segundo tiempo? Así analizó el triunfo

Millonarios sacó tres puntos vitales en Barranquilla, pensando en lo que será el resto de los cuadrangulares de Liga BetPlay. El gol de Daniel Ruiz les permite a los azules llegar a cuatro unidades, en la segunda casilla.



Alberto Gamero destacó el rol del equipo, que supo aguantar en su momento, para aguantar la ventaja en todo el segundo tiempo. Esto dijo el estratega en rueda de prensa.



Análisis del partido y cierre con comodidad: les dije que el primer tiempo no me había gustado, Junior nos quitó el balón, filtraban pelotas por la mitad. Cuando teníamos la pelota, la perdíamos rápido. Acertamos en la jugada del gol. En el segundo tiempo hicimos posesión, manejamos la pelota, ellos debían atacar.



En algunas contras pudimos aumentar el marcador. Nos defendimos bastante bien, controlamos el partido y terminamos tranquilos. Vimos que teníamos cerca el segundo, más que el empate de ellos.



Estado de Luis Carlos Ruiz y necesidad de ganar en Barranquilla: uno debe vivir en el presente, el hoy es que el empate que sacamos contra Santa Fe, era necesario ganar. Planteamos un partido acorde a lo que queríamos, partido de finales. Vi al grupo cómodo, tranquilo y manejamos por momentos los ritmos del partido.



Viene con molestias, pero no para dejar de entrenar o jugar. Es que a medida que pasa el partido, siente dolores. Pidió cambio, pudo ser algo más grande, lo miraremos. Tenemos estos cuatro días para ver si está contra Pereira.



Encontrar fórmula para conseguir triunfos seguidos en Barranquilla: hemos ganado en muchas plazas. Hemos visto a nuestros compañeros de Bogotá dándonos estadísticas, donde no habíamos ganado en algunas plazas. Hemos logrado muchos partidos de visita, la mentalidad no cambiará de visita.



Hay duelos donde los rivales nos obligan, como pasó en Copa acá, nos replegaron. La mentalidad es plantear los duelos iguales, en Bogotá, Medellín, Cali. Es tratar de que el rival no nos someta, algunos lo logran, otros no.



Recuperación de Larry Vásquez en el esquema titular: es importante, de doble área. Con quien le pongan al lado, juega bien. Es valioso para nuestra estructura, cuando tienes un jugador así, es crecimiento de él y del equipo.