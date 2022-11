Arias y Santa Fe: dedicatoria especial y flores para la ‘Roca’ Sánchez

Independiente Santa Fe venció 2-0 a Deportivo Pereira y cerró como líder del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022, terminada la fecha 2.



Alfredo Arias, técnico uruguayo del equipo cardenal, alabó a sus jugadores a pesar de no perder la autocrítica.



Estas fueron sus declaraciones:



Análisis. Fue un primer tiempo muy disputado, pero merecimos abrir el marcador. Le ganamos a un rival que venía haciéndolo muy bien de visitante, eso realza a mis jugadores, porque Pereira venía crecido. Ellos tenían una baja y nosotros jugamos sin los dos centrales titulares; estoy orgulloso de mis jugadores, porque siguen mostrando carácter, que es muy importante en este deporte.



Andrey Estupiñán. Ha hecho goles en los últimos cuatro partidos; creo que es muy importante en este momento, porque ha agarrado regularidad, espero que siga en la misma.



Los cambios resultan buenos o malos por los jugadores. El protagonismo que tenemos los técnicos en estos tiempos es desmedido. Los jugadores han mostrado ganas siempre. Creo que Mantilla y Sánchez lo hicieron muy bien como centrales y cumplieron. Y en mediocampo lo hizo bien Barboza, aunque tuve que sacarlo porque la tarjeta amarilla lo condicionaba



Hemos cometido errores y tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Y en ese reconocer el error y no repetirlo, vamos a mejorar para los siguientes partidos.



Estamos con los pies en la tierra, sabemos que entramos a una fiesta a la que muchos no nos querían invitar, pero ahora estamos adentro y bien vestidos; y vamos a bailar con la más linda también



Carlos Sánchez. Jugó de central, y cada vez que lo hemos puesto ahí lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que muchos no se acostumbran a verlo ahí, pues se destacó en el mundo como volante. Él es un profesional como pocos se encuentran; es un ejemplo para todos los futbolistas colombianos.



Dedicatoria especial. Nunca suelo hacer esto, pero este triunfo es para José Aja.