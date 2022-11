Vargas, con el deber cumplido: 'Me voy a Catar con tranquilidad'

Juan Pablo Vargas ha sido de los defensores más destacados en el tiempo reciente, en el fútbol colombiano. Luis Fernando Suárez lo llamó para ir al Mundial, por su constancia y desempeño con Millonarios.



Último partido, al menos, durante el 2022, con la camiseta de Millonarios. Gamero lo había anticipado, jugaría el duelo en Barranquilla y viajaría. El central llegó a la rueda de prensa, luego de la victoria contra Junior, donde Alberto Gamero lo felicitó, deseándole éxitos en su experiencia mundialista “Quiero darle las felicitaciones a Vargas, es un representante del fútbol colombiano. Quiero darle la suerte que necesitan los equipos, gracias por lo que nos das. Bendiciones en el Mundial”.



El costarricense le respondió al estratega “Me honran sus palabras, decir que soy el único representante del fútbol colombiano en el Mundial es un honor, un deber más grande. A alguien que debo agradecerle todo lo que he conseguido en Colombia y en Selección, es a usted profe”.



Mencionó además la confianza que tiene en sus compañeros, que en adelante, tomarán las riendas para buscar el cupo a la final de Liga BetPlay.

Ir al Mundial y su balance con Millonarios: todos queremos ganar en Barranquilla. Me da tranquilidad irme con cuatro unidades, como juega el equipo, lo bien que lo hace cualquiera que entre. Muchas veces se ve los once, pero la intensidad con que se entrena y compite, el compañerismo, puede darse para cualquier onceno.



Al que le toque, que lo pueda hacer bien. Me da felicidad irme tranquilo, que el equipo continuará con esa misma línea, para disfrutar el sueño del Mundial.



Mejor momento de su carrera: puedo decir que si y el mejor año. Es bueno vivir esos momentos, disfrutarlos. Salir campeón hace una semana era un sueño, desde que llegamos acá, se ha creado un proyecto, no perder la identidad y mantener la línea en Colombia.



Muchas veces se dice que sin títulos no funciona. Ya llegó, consolida un trabajo de años y nos invita a más. Ser llamado al Mundial, lograr la Copa y partir a Catar es mi mejor momento. Solo queda disfrutar.