Julio Comesaña se arrepintió de haber clasificado: 'no hay solución'

Atlético Junior se hunde en los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay II-2022, en los que no ha conseguido un solo punto en las dos primeras jornadas. Cayó con Pereira de visita y este miércoles no pudo frente a Millonarios. Es colero del Grupo A y no parece tener una salida.



El técnico Julio Comesaña atendió a los medios después de la derrota 0-1 frente al equipo de Alberto Gamero y se mostró desanimado por las múltiples bajas para encarar el remate del fase semifinal. Incluso se dejó ver arrepentido por la clasificación entre los ocho y ahora estar padeciendo son tantas ausencias, la mayoría por lesión. Lo único que valoró frente a Millonarios fue la actuación del arquero Jefersson Martínez.

"Yo aspiro a terminar todo este sufrimiento. No estábamos en condiciones de entrar por como veníamos. Hicimos un esfuerzo grande. Ahora, entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre, lo lindo es llegar fresco y entero. Hoy perdimos tres jugadores más con lesiones musculares. ¡14 lesionados y nueve con lesiones musculares! ¿Creen que es normal?", se cuestionó Comesaña.



Y reconoció que "esta no es la situación adecuada para poner a un chico, esto es para los mayores. Sé que esto podía pasar, pero estamos en una total desventaja (...) No sé sinceramente qué pasa, nunca hablé con la gente que estaba acá", dijo refiriéndose al trabajo físico que tuvo Junior con el anterior entrenador, Juan Cruz Real.



"Cuando pasan los minutos las piernas no responden, este equipo está desmantelado. Yo prácticamente no he entrenado el equipo desde que vine, cuándo los voy a entrenar. Jugamos el domingo, mañana es recuperación, cuándo entrenamos, el viernes no están recuperados y no solamente físicamente, también la mente. Hay cosas que nos gritan y la gente ignora lo que está pasando", mencionó.



Comesaña se mostró preocupado por el próximo reto de su equipo que será el fin de semana en Bogotá: "¿Qué vamos a hacer nosotros? Otra vez ir a Bogotá, la altura, la cancha de El Campín, ¿A quién llevamos? Hay dos o tres posiciones donde todos los jugadores están lesionados. Yo ahora le decía a Gamero metiste a dos delanteros encima de como estábamos, por qué no me prestaste uno. No hay solución en este momento. Era mejor no entrar, la crítica duraba una semana".



El técnico uruguayo finalizó diciendo que el problema del Junior es "muy grave" pero que tendrán que salir a jugar así deba emplear jugadores de la Sub-20. "Este equipo está desmantelado totalmente, decir otra cosa es mentirse. No hay ninguna solución que valga la pena. La idea es no hacer papelones porque estamos grandecitos ya".