¿Paraguas? ¿Realidad? Sin cama pa' tanta gente en enfermería de Junior

A la hora de las explicaciones de una derrota cualquier cosa será usada en contra del perdedor. Lo sabe de sobra un técnico experimentado como Julio Comesaña. Pero esta vez, vale decir, hay atenuantes, aunque para algunos suene a que abrió el paraguas y para otros sea una situación sencillamente inmanejable.

Atlético Junior perdió 0-1 en barranquilla, contra Millonarios, y es se segunda derrota en los cuadrangulares de Liga Betplay. ¿Qué pasó?



"Sspiro que cuando termine este sufrimiento que estamos teniendo desde hace rato. A mí me da vergüenza, pero entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho como veníamos. Se hizo un esfuerzo grande, pero de pronto nosotros en Montería hubiéramos ido con un equipo juvenil y preparar la Copa, pero no es fácil porque nosotros los seres humanos queremos todo y a veces no nos damos cuenta de que no estamos para todo", anunció.



¿No está para todo Junior, la nómina más cara del medio local? "Yo hablé con los compañeros que entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre, lo lindo es cuando uno entra limpio y fresco, hoy perdimos tres jugadores más, tenemos 14 lesionados. Yo tenía claro que esto nos podía pasar, estamos en una completa desventaja. Que les puedo decir a los jugadores, solo los puedo felicitar por el esfuerzo que hicieron. No creo que haya alguien que estuviera ilusionado con que arrasáramos a Millonarios. Yo prácticamente no he entrenado al equipo desde que vine", añadió.



Dice que son 14. Veamos: no estuvieron en este partido Hinestroza, Rossi, Valencia, Uribe, Cetré, Sambueza, Rosero y Castrillón. Este mismo miércoles perdió a Cabrera y Pacheco. Y en el partido contra Pereira se hicieron expulsar los veteranos Bacca y Viera, dos bajas sensibles.



La realidad es que ahí nada más tiene un equipo menos. Y eso, hasta una nómina exultante como la de Comesaña lo tiene que sentir. "Yo nunca jamás vi una cosa igual, 14 lesionados, de los cuales tenemos entre ocho y nueve con lesiones musculares, entonces hay que ver que paso, sin culpar a nadie. Yo me hago cargo de las cosas normales y que atañe a mi trabajo. Mañana me levanto y se me viene el partido de Santa Fe, ¿Qué vamos a hacer? A quien vamos a llevar a la altura de Bogotá, porque además hay posiciones en las que todos los jugadores están lesionados. Le pregunté a Gamero que ¿Por qué no nos prestó uno de sus delanteros?. Me tomo una broma conmigo mismo porque en este momento no hay solución, es mejor no sufrir tanto", concluyó el uruguayo.