Jesurún aumenta polémica del arbitraje y VAR: destacó su preparación

El arbitraje en Colombia ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, debido a las grandes polémicas que se han generado en algunos partidos y el tema del nivel arbitral está en tela de juicio.

Ante esta compleja situación que vive el arbitraje y las decisiones del VAR que poco han estado acertados, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dialogó con el programa ‘Equipo F’ de ESPN y contó cómo se están implementando las herramientas, defendiendo inicialmente la preparación de los jueces.



"Lo que ha invertido la Federación Colombiana en cursos de preparación de árbitros, VAR y otros durante los últimos años es cuantioso. Tenemos la traída de gran cantidad de inspectores internacionales especializados. Nunca hemos tenido una preparación de árbitros de tanta calidad como ahora. La tecnología es muy exigente, desnuda hasta el más mínimo detalle. Los árbitros de pronto no tienen tiempo para tomar la decisión, el VAR les da ese momento de más. Yo soy de los que piensa que el VAR no está 100% inventado, van a venir más desarrollos para traer más transparencia”, mencionó Jesurún.



#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol



Ramón Jesurun nos acompaña esta noche



"Nunca habíamos tenido una preparación de árbitros de TANTA CALIDAD"



▶️ No te pierdas EQUIPO F por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mYV934Mh19 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 12, 2024

De igual manera, el dirigente puso de ejemplos partidos como el de Jaguares 2-1 Millonarios, en el que les otorgan un penal a los bogotanos, recalcando que se preocupó, pero al escuchar los audios del VAR quedó tranquilo, al igual hizo referencia a Pereira 3-3 Junior, en aquella jugada polémica en la que Carlos Bacca bajó su cabeza y fue gol del tiburón.





El partido de Millonarios, yo estaba viendo el partido y en el minuto 90 se pitó un penal que nadie vio, ni yo lo vi. Me quedé mirando y luego vi la repetición, me quedé con preocupación porque creía que el juez se había equivocado. Hoy liberamos el audio del VAR y fue penal", dijo Jesurún.



"En Pereira vs Junior yo no dormí por lo que había pasado, vi el video temprano al otro día y veía que el arquero no había sido desconcentrado por Carlos Bacca. Me llevé la sorpresa que ese criterio era el que habían usado los jueces para tomar la decisión. Fue una jugada rara y por eso pedimos que estudiaran internacionalmente, los consultores nos dijeron que era una jugada poco usual pero que el VAR había actuado bien”, aseguró.



Por último, Ramón Jesurún mencionó que no está de acuerdo con la profesionalización de los árbitros en Colombia, pues dio razón que eso no daría buenos resultados.



"Suena bonito, suena ideal, pero los ejemplos en el mundo no han sido exitosos. Que sean funcionarios 100% del fútbol y trabajando todo el tiempo para el fútbol no sería fácil. Nosotros no tenemos la concentración del fútbol en una misma región. En Argentina, el 80 por ciento están en Buenos Aires. En Paraguay, está todo en Asunción. Colombia es un país muy denso y heterogéneo. Además, empresarialmente es muy complicado, contratar 100 o 150 árbitros y que el mismo árbitro cometiera dos errores flagrantes. Qué pasaría ahí", finalizó Jesurún.