Crece polémica por penal a Millonarios: revelan audios del VAR

Millonarios perdió en Montería 2-1 frente a Jaguares por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2024-I y allí, el conjunto embajador llegó a cinco partidos consecutivos sin sumar de a tres puntos, situación que agudizó crisis en el equipo de Alberto Gamero.





Pese al mal resultado, Millonarios pudo descontar por la vía del penalti, en el que Beckham David Castro fue el encargado de poner el descuento sobre el minuto 90, aunque la jugada que provocó la decisión arbitral fue bastante discutida, pues no se vio clara la falta del defensor Julián Anaya hacia Larry Vásquez.



Con respecto a esa polémica, la Dimayor y la FCF dieron a conocer los audios del VAR sobre esa discutida acción que cobró el árbitro Luis Delgado, dejando claro que fue penalti por una zancadilla de Anaya, abriendo más la posibilidad sobre si no era una falta sancionable por la no claridad de las cámaras de televisión.



VAR: “Cayó el ‘5’, pitó penal".

Luis Delgado: “Zancadilla, le pega abajo".

VAR: “Okey, veo que hay contacto de la rodilla en el pie del adversario, zancadilla, vamos a otro ángulo detrás".

Luis Delgado: "Sí, pero le pega abajo".

Luis Delgado: “Una imprudencia”.

VAR: "Listo, dame la orbital".

VAR “El balón está a un tiempo".

Luis Delgado: "Yo la tengo clara".

VAR "Dámela puesta".

Luis Delgado: "Yo la tengo clara, ya la vi, vamos allá".

Luis Delgado: "Vamos a ubicar el balón".

VAR "No…La anterior fuera de juego izquierdo, me sirve".

VAR: "Delgado, escúcheme, chequeo completo, puede reanudar".

Luis Delgado: "Ya está confirmado, vamos".

VAR: "El jugador blanco va a la disputa del balón y el jugador azul realiza una zancadilla".