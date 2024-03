Fiscalía habría hallado presunta coima que señala a Ramón Jesurún

Desde el año 2017, en adelante, la Fiscalía viene adelantando una investigación hacia la Federación Colombiana de Fútbol y varios de sus dirigentes, según informó Vorágine. Destacan los nombres de Ramón Jesurún, presidente de la entidad, Álvaro González Álzate y Luis Bedoya, presidente de la FCF en 2015.



La pesquisa se dio luego de que el ente acusador hiciera un allanamiento al empresario Medardo Alberto Romero, acusado por la reventa de 13.854 boletas por valor de $3.105 millones, cuando la Selección Colombia se jugaba el pase al mundial en las Eliminatorias a Rusia 2018. En ese entonces se encontraron dos maletas, una con 26 carpetas y 3 cuadernos.



En las últimas horas el medio de comunicación 'Vorágine' reveló varias informaciones y elementos de prueba que habría recolectado la Fiscalía. Los elementos de dicho sumario, señalan los métodos, mediante los cuales, los directivos habrían recibido $1.000 millones, cada uno, a cambio de asignar el contrato con ‘Ticketshop’. Asimismo, dicho contrato habría incluido un anticipo de $10 mil millones.



En el primer informe, que data del 14 de febrero de 2019, se detalla que la carpeta seis, que se encontró en el allanamiento, estaba nombrada como “Convocatoria Rusia 2018-Publicidad-Documentos". En el folio 16, a su vez, se encontró un documento que era parte de un ejercicio para tramitar en la FCF: “Se evidencia en la parte inicial, un renglón que habla de un pago por la ‘comisión éxito’ por valor de $3.000 millones, pero sin establecer a quién”, menciona el texto de la investigación.



El medio también dice que, en transcurso de las investigaciones, se estableció que el documento hallado coincide con el interrogatorio a Ronaldo Carreño, el 15 y 20 de noviembre de 2018, donde se manifiesta que por la adjudicación del contrato se debían entregar $3 mil millones.



“El día de la licitación, el día del concurso que hizo la Federación, y que salió adjudicado hacia nosotros, ellos hablaron entre ellos, Rodrigo Rendon, Elías Yamhure y Alberto Romero y estaba Rodrigo Junior también. Y ellos hablaron en ese momento que tenían que hacer un pago, (…) hablaban más o menos de 1.000, 2.000, 3.000 millones, siempre hablaban de una cifra. En esa ocasión hablaron de 3.000 millones de pesos, que tenían que sacar ese dinero y llevarlo a una casa en Altos de Yerbabuena (Chía), no sé si era un directivo, no sé si era el presidente, no sé a quién, pero se entregó ese dinero para la adjudicación de ese contrato”, cita el medio sobre el supuesto dinero que se entregó en una camioneta blindada, y cuyo registro habría quedado en una foto tomada por “Rodrigo Junior o Alberto Romero”.



De igual manera, 'Vorágine' señala que también esas declaraciones contrastan con las que entrego César Carreño en la Superintendencia de Industria y Comercio durante 2017.



“Nosotros simplemente éramos los operadores y como tal nosotros nunca supimos de alguna dádiva que se haya dado a la Federación. Lo que nosotros sí podemos suponer es que, como tenían créditos en la calle, se supone. Y nos decían todo el tiempo que debían pagarlos, que esos créditos eran algo relacionado, pero no tenemos ninguna evidencia ni ningún dato para decirlo”, dijo Carreño en su momento quien actualmente está condenado por agiotaje agravado, ofrecimiento engañoso y concierto para delinquir.



El medio también señaló que sobre la supuesta coima a esos directivos de la FCF, apenas se conocían detalles. Cuando la Fiscalía citó el testimonio de Jorge Perdomo, exdirectivo de Dimayor sobre que el 1 de diciembre de 2017. Aunado a lo anterior, Rodrigo Rendón, el expresidente de Real Cartagena, contó que a los directivos en mención se les había, supuestamente, entregado unos $1.000 millones. En ese entonces, la FCF negó todo y calificó de falso testimonio lo dicho por Perdomo.



Por otro lado, ‘Vorágine’ indicó que “Rodrigo Rendón fue figura clave en el proceso, ya que cuando era socio de Tu Ticket Ya se quiso asociar con Tu Boleta y Ticket Shop para comercializar las boletas, porque “la tiquetera a la que pertenecía no cumplía los requisitos de la FCF. Tu Boleta rechazó la invitación y concursó de forma individual”.



Además, junto a Rendón, está acusado Elías Yamhure, socio de Tu Ticket Ya quien vivía con Medardo Romero en el apartamento allanado. “Precisamente, en el escrito de acusación contra Yamhure, las autoridades registraron más detalles del contrato corrupto y otras pesquisas de las posibles dádivas. La investigación en contra de Rodrigo Rendón fue cerrada y archivada por su fallecimiento en julio de 2019”, cuenta el medio.



'Vorágine' dice que el documento respalda las pruebas encontradas por ellos y que el fiscal Carlos Ariel Silva registró que los socios de Tu Ticket Ya tenían total seguridad del contrato de la boletería porque ya se habría pactado con la FCF.



El acuerdo se dio “a través de presunto ofrecimiento de dádiva y por ello, incluso antes de la adjudicación, buscaron una empresa que tuviera el músculo logístico que a ellos les carecía para este tipo de gran evento y firmaron, antes de la adjudicación, un contrato de cuentas por participación que les permitiera no aparecer formalmente, pero sí tener el dominio de tal contrato”, mencionan.



El fiscal dice que la supuesta “comisión de éxito” de 3 mil millones, que aparece en el documento incautado, fue respaldada por los miembros de Tu Ticket Ya durante la adjudicación del contrato el 10 de agosto de 2015.



Vorágine asegura que en un Excel hay evidencia de la estrecha relación de los directivos de la FCF con Tu Ticket Ya, documento que fue hallado en el computador de Elías Yamhure. En el excel se indica cómo fue el reparto de boletas para la eliminatoria.



Esto fue clave para la fiscalía para saber el presunto nexo cercano de Jesurún con los socios de Tu Ticket Ya y además citan un diálogo del presidente de la FCF sobre que el contrato con TicketShop se cumplió a cabalidad y sin auditoria y donde reconocen que se reunió varias veces con Yamhure.



Sobre Álvaro González Álzate y Luis Bedoya concluyen que “los señalamientos apuntan a un presunto favorecimiento en la adjudicación del contrato a TicketShop, como revela el proceso judicial. En cambio, Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en ese momento, promovió la “invitación a cotizar” de TicketShop para evitar una contratación transparente. En su testimonio, Rodrigo Rendón Cano indicó que Bedoya fue el que sugirió un anticipo de $10 mil millones como requisito para la propuesta”.



'Vorágine' también cita en su informe que el abogado Hernando Bocanegra Bernal, apoderado de la FCF, respondió por escrito sobre la supuesta coima y aseguró que “ninguno de los integrantes del Comité Directivo de la Federación, así como ningún funcionario, persona natural y/o jurídica se ha visto involucrado en coimas o eventuales dineros, llamado mediáticamente como “caso de la boletería”.



Y concluyó que “no existe vinculación alguna de ningún miembro de la Federación Colombiana de Fútbol" en la investigación adelantada contra TicketShop y Tu Ticket Ya en lo relacionado a la supuesta coima. "El señor Jorge Fernando Perdomo expresidente de La Dimayor fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por realizar aseveraciones falsas, contrarias a la verdad y sin sustento probatorio y su caso se encuentra en solicitud de imputación”.