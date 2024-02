En plena polémica por arbitraje, carta de FIFA a Colombia: ¿qué dice?

En medio de las polémicas constantes por el arbitraje en Colombia se conoce una carta de la FIFA, directamente a la Federación Colombiana de Fútbol, sobre el asunto.

Aunque sean constantes las quejas por los criterios dispares de los árbitros y la implementación del VAR, Ramón Jesurún, presidente de a Federación, insiste en que aquí estamos mucho mejor que en otros países.



“El VAR está cumpliendo su papel, son los responsables de revisar el video respectivo para ilustrar al árbitro y el árbitro tener un concepto tecnológico de la jugada. Finalmente, el reglamento dice que el árbitro es el que termina tomando la decisión... La jugada generó mucha polémica, esa jugada fue consultado internacionalmente y nos contestaron que el VAR había actuado perfectamente. Lo hicimos con entidades internacionales”, explicó Jesurún en Caracol Radio.



El dirigente reveló que incluso FIFA le envió una carta a Colombia por el tema VAR: “Nos llegó una carta de la FIFA hablando específicamente del tema del VAR. Nos dicen que después de haber hecho unas revisiones, desde el punto de vista tecnológico y de los cursos de capacitaciones que hemos realizado, que el trabajo era muy bueno y que andaba bien”, dijo.



Para Jesurún, una posible solución, que sería la profesionalización del arbitraje, tampoco parece la solución de todo: “Es un tema interesante y muy discutible, hay muchos países, de mucha más tradición futbolística en Colombia, me refiero a países donde sus selecciones han sido campeones mundiales, donde han establecido la profesionalización del arbitraje y no han visto ningún resultado ni ningún cambio a favor. Incluso muchos de ellos lo han desmontado, luego de haberlo aplicado. Es una posibilidad que hay, económicamente sería terrible, hay que aceptarlo, no se descarta, lo hemos estudiado con la Comisión Arbitral, pero eso no garantiza que mejore la calidad del arbitraje”, concluyó.