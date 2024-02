Jesurún enciende debate: 'El arbitraje en Colombia es bastante bueno'

No pasa jornada sin que los programas de análisis de fútbol dediquen buena parte de sus espacios a los sucesivas polémicas que se presentan en la Liga Betplay por cuenta del arbitraje.

Algunos directivos hablan incluso de robos y de sospechas graves debido a las polémicas decisiones de varios árbitros, a quienes señalan no solo por sus conceptos sino por no tener un criterio único frente a una determinada acción de juego, que unas veces el punible y otras no.



La inconformidad motivó recientemente una reunión de la Comisión Arbitral con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, pues ese tema del juzgamiento depende de esta entidad y no de Dimayor.



La conclusión tras esa cita fue la necesidad de seguir capacitando a los jueces y la ratificación de Imer Machado al frente del manejo arbitral.



Pero ahora hay alerta de tormenta en la opinión, pues para Jesurún la situación es muy distinta a como lo ven los críticos: “A nosotros nos preocupa mucho cuando existen estas polémicas arbitrales, pero eso hace parte del fútbol. La Comisión Arbitral decidió hacer público el audio del partido entre Deportivo Pereira y Junior. El VAR aclara muchas cosas. Acá hay que tener en cuenta algo que nosotros no maximizamos y es el efecto de interpretación, y no todos estamos de acuerdo en la misma interpretación sobre una jugada”, comentó sobre los casos más recientes.



Ojo a su conclusión: “Machado es empleado nuestro y es un hombre que yo sé, que trabaja muy bien, que es un hombre serio. Qué responsabilidad puede tener Machado por un eventual error arbitral o error de interpretación. El arbitraje en Colombia, comparado con otros arbitrajes del mundo, es bastante bueno”, sentenció.



Para el máximo dirigente del fútbol no hay anomalías y sí un gran margen de mejoría, especialmente en el tema de la capacitación.



El dirigente también se refirió a otro asunto que generó mucha polémica y es la denuncia de Patriotas de posible amaño de partidos en el FPC: "Genera mucha preocupación unas denuncias de un equipo afiliado, esas denuncias son recibidas y trasladadas a una autoridad competente que es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos ningún mecanismo ni ninguna posibilidad de hacerlo porque legalmente no estamos autorizados para ello. Están en el ente que puede hacerlo, ya miraremos con las investigaciones que podemos hacer”, comentó.