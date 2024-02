Denuncia: ‘En el arbitraje colombiano hay corrupción y acoso sexual’

El arbitraje en el fútbol colombiano está en la lupa, pues en el último tiempo han aumentado los errores, las decisiones polémicas, los escándalos con los jueces y el VAR, y lo han relacionado al mundo de las apuestas.



Recientemente Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, defendió al arbitraje colombiano y a Ímer Machado, quien es el hombre fuerte de la comisión técnica, siguen las sospechas y las críticas por el manejo que se le está dando a la Comisión arbitral del FPC.



Uno de los fuertes críticos es precisamente un ex árbitro que sabe el manejo interno y la influencia de Machado. Se trata de Harold Perilla, quien en 2019 denunció penalmente a los ex jueces Ímer Machado y Óscar Julián Ruiz por acoso sexual, un caso que prescribió.



En charla con el diario ‘El Heraldo’, Perilla habló de las irregularidades que hay en el arbitraje. Además, criticó que no haya árbitros profesionales.



“Infortunadamente el arbitraje profesional no existe en Colombia, solamente se nombra el árbitro profesional, pero simplemente es un título que en la realidad no se ejerce. Acá los árbitros ganan por partido dirigido. Si a ti no te programan, si a ti no te dan un partido, pues simplemente no ganas. (…) Los árbitros tienen un contrato verbal sin garantías. Normalmente tienen que dedicarse a otras cosas porque deben mantener a su familia”, lamentó Perilla.



El ex árbitro continuó: “Los árbitros no tienen un muy buen salario, no tienen muy buenas condiciones, no tienen las garantías para entrenar, para estudiar y eso se ve reflejado en el terreno de juego. Ese es uno de los puntos de la problemática.



Ante esas malas condiciones económicas, los árbitros podrían caer en situación de apuestas: “Hoy en día se puede apostar la primera amarilla, el primer tiro de esquina, el primer gol. Es muy fácil manipular un árbitro porque, aparte, no tiene sueldo. Ganan dos millones por partido, y llegan y les ofrecen otros millones por un partido, es más fácil de manipular. Una persona que tiene deudas, puede llegar a caer. Si los árbitros fueran profesionales, tuvieran un sueldo fijo y una economía tranquila, no se tuvieran que preocupar por el dinero, se dedicarían solo a entrenar, a estudiar y a rendir”, analizó Perilla.



Luego, Perilla aseguró que “el fútbol profesional colombiano está permeado de corrupción, ese es el principal motivo del nivel arbitral en este momento. Los dirigentes que están hoy en el fútbol profesional son corruptos. Los árbitros que llegan al fútbol profesional, no digo todos, pero hay un porcentaje alto, no llegan por su nivel, no llegan por su capacidad, muchos han pagado. Tengo pruebas, tengo audios de personas que pagan un dinero para que los suban de la C a la B o de la B a la A, y cuando tú pagas un dinero, tú no miras condiciones, miras que te paguen.



Las denuncias continuaron: “Hay árbitros que pagaban por partido, tengo pruebas de eso. Le decían a Otálvaro Polanco: ‘profe, yo me gano dos millones por partido pitado, le doy una coima de 300 mil si me programa’. No solamente son dádivas monetarias, otros dieron dádivas sexuales para llegar a las altas esferas del fútbol profesional. Cuando usted ve que Óscar Julián Ruiz es el que maneja el fútbol profesional, que el comisionado técnico es Ímer Machado, quien desde que era árbitro lo nombraban de corrupto por su mal nivel, encontramos corrupción, encontramos acoso sexual”.



“Existe una cantidad de árbitros que están implicados en tráfico de influencias. Ímer Machado está involucrado también por omisión en la presunta compra de un partido, porque acá también estamos hablando de las apuestas deportivas, de los árbitros que cuadran partidos, ya hay indagaciones en la Fiscalía por arreglos de árbitros. A esos árbitros los tiene que designar alguien, en este caso es Machado”, sentenció Perilla.