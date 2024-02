Malas noticias para Junior: Rafa Pérez confirmó su dura lesión

Malas noticias para Junior de Barranquilla de cara al resto del semestre y el inicio de la Copa Libertadores. Y es que este jueves, Rafa Pérez confirmó la dura lesión que sufrió ante Santa Fe y por ende se perderá lo que queda de torneo y gran parte del torneo sudamericano.



En diálogo con Win Sports, el defensor confirmó que sufrió una fractura de tibia y peroné por lo cual será baja en el equipo de Arturo Reyes entre tres a seis meses dependiendo su evolución.

“Con mucho dolor, muy triste, son momentos que, la verdad, no se los deseo a nadie, me tocó a mí, hay que aceptarlo. Fue una jugada y fueron imágenes bastante fuertes, yo las vi después en el hospital. Es bastante rara también, el pie de apoyo me queda bastante lejano del otro pie. En un momento yo quiero levantar el pie, pero todo el peso lo tenía sobre el pie de apoyo. Ahora mirar para delante”, explicó el zaguero.



Pérez no duró tres minutos en cancha ante Santa Fe luego de que en una jugada desafortunada se le quedara trabada su pierna y allí recibió todo el peso del cuerpo lo cual generó la molestia.



Recordemos que el defensor de 34 años era uno de los refuerzos más importantes de Junior para este 2024 luego de un excelente nivel en San Lorenzo de Argentina.