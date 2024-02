Toni Kroos despejó las dudas: jugará la Eurocopa con Alemania

Después de tres años de anunciar su decisión de dejar la Selección de Alemania, Toni Kroos regresará al conjunto germano para disputar la Eurocopa 2024 que se disputará justamente en Alemania.



El jugador de Real Madrid hizo el anuncio de su vuelta en sus redes sociales de la siguiente manera.



"Gente, bajo y sin dolor: volveré a jugar para Alemania en marzo. ¿Por qué? Porque me lo pidió el entrenador del seleccionado (Nagelsmann), estoy de humor y estoy seguro que con el equipo en el Campeonato de Europa, mucho más es posible de lo que la mayoría cree en este momento!", mencionó en su cuenta de Instagram.

Kroos volverá a disputar un partido oficial con el seleccionado después de que se retirara del mismo durante la Eurocopa de 2020. El último duelo que jugó fue el partido de octavos de final ante Inglaterra el pasado 29 de junio de 2021 donde Alemania cayó 2-0.



El volante alemán, antes de anunciarlo al público, comunicó primero su decisión al Real Madrid y a su entrenador Carlo Ancelotti por una cuestión de fidelidad detalla el diario Marca.



De igual manera, el centrocampista aseguró que volver al seleccionado no influirá en su compromiso con el conjunto blanco. De hecho, esta decisión, según el medio español, no tiene nada que ver con su futuro.



No obstante, no se ha despejado la duda sobre si Kroos seguirá jugando tras la Eurocopa, pero de hacerlo será en Real Madrid, pero depende de las sensaciones del futbolista en los próximos meses.