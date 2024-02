No solo sería Mbappé: el jugador de PSG que podría ir a Real Madrid

Kylian Mbappé tiene todo listo para salir del PSG en junio y su rumbo seguramente sea el Real Madrid, club con el que ya estaría arreglando su contrato y con el que firmaría el 1 de julio.



La salida del francés marcara un antes y un después en el club ya que pasarán de un equipo lleno de estrellas a tener jugadores promesas y algunos consolidados en la élite.



Pues bien, además de la llegada de Mbappé, el Madrid tiene pensado llevarse otro futbolista del club parisino.

Y es que de acuerdo al medio Mundo Deportivo, el lateral marroquí Achraf Hakimi seguiría los pasos de su amigo Mbappé e iría al conjunto blanco, club de donde es canterano.



No obstante, el fichaje del lateral no se hará en la misma ventana de fichajes en la que llegue Mbappé sino que lo haría un año después en el verano de 2025, año en el que jugador solo le restará un año para acabar su contrato con los parisinos.



Hakimi, de llegar al Madrid, reforzaría la posición de lateral derecho en donde actualmente están Dani Carvajal y Lucas Vázquez, pero que ha sido el puesto más debil del conjunto blanco en los últimos años.



Vale señalar que el marroquí hizo su debut con el Madrid en 2017, pero al no ver muchos minutos se marchó hacia el Borussia Dortmund, Inter y ahora PSG.