Santa Fe no quiere perder más de visitante: se viene Unión Magdalena

Independiente Santa Fe viene de tener una semana dulce luego de la agónica clasificación a cuartos de final de Copa Colombia, pero el camino sigue y deberá seguir sumando puntos en Liga para no sufrir en las últimas fechas.

El próximo reto de los dirigidos por Hubert Bodhert será el Unión Magdalena en Santa Marta, equipo que se está peleando el descenso y acumula un total de nueve partidos sin ganar, racha que trae desde el semestre anterior, así que no será una tarea fácil vencerlos.



Sin embargo, el momento de Santa Fe fuera de El Campín también es complicado y el equipo en la era Bodhert no ha ganado ni un solo punto lejos de casa, pero, además, se alarga a 11 encuentros sin ganar tras lo hecho en el semestre pasado y tras haber empatado de local frente a La Equidad.



Pese a ello, Santa Fe ha mantenido buen nivel jugando en Santa Marta y en 2022 bajo el mando de Alfredo Arias, los cardenales lograron vencer 0-2 al ‘Ciclón’, así que el recuerdo reciente es bueno y eso puede ser un plus para enfrentarlos este sábado 19 de agosto.





Unión Magdalena vs Santa Fe

Día: sábado 19 de agosto

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Carlos Betancurt



Posible alineación Santa Fe:

Antony Silva; Fabián Viafara, Iván Scarpetta, Julián Millán, Dairon Mosquera; Iván Rojas, Rubén Manjarrés, Jersson González, Yeison Moreno, Hugo Rodallega.