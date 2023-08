Bodhert no hace milagros en Santa Fe: ‘No tengo una varita mágica’

Hubert Bodhert superó su primer gran reto desde que llegó a Santa Fe. Este miércoles, el equipo bogotano clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay, luego de superar a Deportivo Cali en la tanda de penaltis.



El técnico cartagenero reconoció que fue un partido difícil, y habló sobre la pelea que hubo entre los dos planteles durante la definición desde el punto blanco.



“Son cosas ahí de calentura, esto es fútbol, ahorita pasé y hablé con el profe Jaime de la Pava y le pedí mis disculpas si fui ofensivo, pero solo eso fue básicamente lo que yo pude mirar. La verdad es que yo soy abierto en esas situaciones”, explicó Bodhert en rueda de prensa, posterior al partido en El Campín.



Luego analizó el nivel de su equipo, discutido por los hinchas, y aceptó que “todavía nos falta, sobre todo en la parte ofensiva. Nos faltan muchas cosas”, por mejorar.



“Santa Fe aún es un equipo que tiene mucha imprecisión, nos cuesta tener posición extensa y es porque todos tienen imprecisiones, esto pasa por los pies de todos, nos faltan cosas ofensivamente, por momentos fuimos planos, hoy afortunadamente los cambios elevaron el nivel del equipo y el equipo empezó a encontrar líneas de pase”, comentó el DT de Santa Fe.



Luego lanzó un comentario, que sonó a ‘vainazo’ a Harold Rivera, el anterior entrenador cardenal: “Yo no tengo la varita mágica para venir aquí y al día siguiente tener un equipo (sólido). Yo salí de Alianza Petrolera y el técnico que llegó encontró un equipo con estructura, con una idea clara de juego… Acá no; yo llegué y no encontré un equipo con una idea clara, estoy en ese trabajo, y en los procesos hay irregularidades, días amargos, otros buenos, pero debemos sostener el ritmo, mantenernos firmes, que al final dará los resultados requeridos”.



Hubert Bodhert pidió paciencia para desarrollar su proceso: “Nosotros tenemos que mantener el ritmo; pueden venir lluvias, diluvios, pero esto hace parte del proceso. Me motiva la actitud de mis jugadores (…) Necesito que seamos versátiles, en el fútbol hay momentos que te llevan a otras cosas y hay rivales que te llevan a otro camino”.