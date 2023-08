Copa BetPlay 2023: estos son los clasificados a cuartos de final

Rueda la pelota en la Copa BetPlay, con el desarrollo de los octavos de final. Se están disputando los octavos de final, para empezar a definir los clubes que disputarán la recta final, camino al título del 2023.



Partidos con mucha emoción, goles y sorpresas, eso es lo que ha dejado la jornada del miércoles donde se disputaron un total de cinco partidos, dejando otros tres para este jueves.



Todos los duelos se disputaron con un golpe particular: Junior fue eliminado por Cúcuta en los penaltis, con un toque de polémica con la decisión final. Esa definición desde los 12 pasos fue la protagonista, pues Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas clasificaron de esta manera, dejando en el camino a Tolima, Cali y Equidad respectivamente.



Además, Pereira mantuvo su ventaja contra Tigres y lo derrotó por la mínima diferencia, ratificando la clasificación a los cuartos de final. Estos son los cinco clubes que se clasificaron a los cuartos de final, a la espera de definir las llaves entre Pasto vs Medellín, Bucaramanga vs Millonarios y Nacional vs América.



Copa BetPlay 2023 equipos clasificados a los cuartos de final



Cúcuta

Alianza Petrolera

Santa Fe

Águilas Doradas

Deportivo Pereira

Pasto vs Medellín

Bucaramanga vs Millonarios

Nacional vs América