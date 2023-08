Bochornoso final en Santa Fe vs Cali: todo por un recogebolas

La llave de octavos de final entre Santa Fe y Deportivo Cali terminó entre los empujones, con rabia en el equipo perdedor y algunas acusaciones que hicieron desde el cuadro azucarero.



En la ronda de los penaltis, Johan Wallens afirmó que uno de los recogebolas del cuadro cardenal se llevó un papel de apuntes al guardameta visitante. E n ese momento, el jugador reaccionó, al igual que desde el banquillo de suplentes, comenzando por Sergio Herrera.



En ese momento, llegaron los reclamos de Germán Mera hacia el central. Acto seguido, el portero vio la tarjeta amarilla ante las protestas. Eder Vergara solo los llamó a que siguieran la tanta de penaltis.



Antes del último cobro de los azucareros, se desató la peor parte de la gresca que se dio en el campo. Jhon Vásquez e integrantes del cuerpo técnico de Santa Fe entraron en fuertes discusiones, manotazos. En ese instante, también intervino Hubert Bodhert, quien no aguantó su molestia por la actuación del rival.



Finalmente, Vergara expulsó a uno de los asistentes de Santa Fe y a Jhon Vásquez, en medio de las discusiones acaloradas que se mantuvieron en parte, a la salida de los equipos al túnel de los camerinos, bajando de a poco los ánimos.



En la rueda de prensa, Jaime De La Pava no ocultó su molestia ante esa situación, afirmando que todo se sabrá, que el guardameta tenía esa información y que no pueden botarle esa información, exaltando la labor de Eduardo Niño, quien analizó los cobros de penalti del rival.