Junior no levanta: así le ha ido bajo el mando del ‘Bolillo’ Gómez

Junior no levanta cabeza bajo el mando de Hernán Darío Gómez. Pese a conseguir el primer triunfo del semestre, no alcanzó para evitar la eliminación en los penaltis contra Cúcuta en la Copa BetPlay.



El entorno en Barranquilla no es nada amigable, especialmente desde el inicio de la temporada. Pese a que el semestre anterior no clasificó a los cuadrangulares, el equipo mostró evidentes señales de mejoría, en cuanto a la idea y estilo de juego.



La victoria apenas es un espejismo de la realidad que vive el club. Ni las opciones que crearon contra Cúcuta, que antes eran contadas las chances, pueden ocultar la amargura y tristeza que sufre todo el entorno del club.



Y es que los resultados no respaldan al estratega, pero poco se habla de si habrá o no continuidad al proceso de Gómez. Contra Cúcuta cumplió su partido número 20 frente al equipo, con resultados que llaman la atención.



Son siete victorias y empates, más seis derrotas. Además, el balance en este semestre no es bueno, púes en Liga están en la casilla 17 de la tabla, con apenas tres unidades y este fin de semana visitarán a Equidad, buscando un triunfo que levante no solo la moral, sino que le brinde algo de oxígeno al proceso de Hernán Darío Gómez.