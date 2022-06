Junior: morir o reponerse en cuadrangulares con grandes bajas en casa

Para nadie es un secreto que a un equipo como Junior de Barranquilla se le exige mucho por su historia, y por la nómina que tienen hoy por hoy. Sin embargo, la dirigencia de Juan Cruz Real en el conjunto atlanticense no ha tenido las mejores presentaciones, y las dudas rodean al argentino y a los barranquilleros.

Una lluvia de críticas le cayó al Junior tras el partido que ofreció en su visita al Nemesio Camacho El Campín en una igualdad sin goles en donde no atacaron, se resguardaron atrás, pegaron más de la cuenta, y, además, se empecinaron a quemar tiempo al irse cómodos con el empate.

En esta quinta fecha de los cuadrangulares, Junior tendrá que ir definiendo su camino, y para ello, deberá relajarse más en el terreno de juego, ofrecer un juego vistoso, y con los ánimos a tope después de protagonizar un partido muy caliente en la altura de Bogotá. Con tranquilidad e inteligencia, podrán volver a hacer del Metropolitano Roberto Meléndez, ese fortín que les ha dado grandes resultados a lo largo de la temporada.

Al rescatar la unidad en Bogotá por el dominio y la poca contundencia de Millonarios, Junior quedó tercero con cinco unidades en el Grupo A. Para seguir vivos, necesitan los seis puntos que le quedan en su localía ante Atlético Bucaramanga, y posteriormente, ganarle al Atlético Nacional en Medellín en la sexta y definitiva fecha. De esa manera, lograría hacer 11 unidades, pero no depende de ellos mismos, sino de esperar resultados de los antioqueños y de los bogotanos.

Atlético Nacional lidera el grupo con ocho unidades, mientras que el segundo es Millonarios con cinco, los mismos que el Junior, pero por el punto invisible, los embajadores ocupan la segunda casilla. Los barranquilleros abren la jornada y posteriormente, verdolagas se enfrentarán a los albiazules, partido en el que los barranquilleros esperarán una igualdad.

Luego, en la fecha seis, Junior tendrá que vencer a Atlético Nacional en Medellín, y deberá esperar que Millonarios no sume de a tres ante Atlético Bucaramanga. Un panorama complicado tiene los dirigidos por Juan Cruz Real en este cuadrangular final. Las dudas deben desaparecer en estos dos juegos restantes y quedarse con victorias para consolidarse en la final.

Mucha fricción ante Millonarios en Bogotá en un empate que estuvo marcado por las infracciones, tarjetas amarillas y una insólita expulsión por doble amonestación de Fabián Viáfara que ingresó en el primer tiempo. Junior llega a este partido con varias bajas, sin el revulsivo por la lateral derecha de Viáfara, y por la izquierda también por un golpe que sufrió Gabriel Fuentes. Esa lesión no tiene por ahora tiempo de duración, pero está casi descartado.

Fabián Ángel, que ya es nuevo jugador de Newell’s Old Boys no se ha podido recuperar de una lesión, al igual que Fredy Hinestroza que será esperado hasta el último momento. En la medular también perdieron a Didier Moreno, mariscal de campo que por acumulación de tarjetas amarillas no será de la partida.

Grandes ausencias ante un rival directo como el Atlético Bucaramanga que no quiere quedarse atrás y busca apretar el Grupo A. Sobre su contrincante, Juan Cruz Real mencionó, ‘Bucaramanga merece mis respetos. Creo que el partido será otro, ellos en su casa son fuertes, lo demostró ante Nacional en el primer tiempo, pero sabemos que acá es otra cosa y lo tenemos que hacer valer, así como lo hicimos en el ‘todos contra todos’. Debemos defender bien y ser eficaz, para estar tranquilos en el partido’.

Alineación probable:

Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Jorge Arias, Daniel Rosero, Nilson Castrillón; Carlos Esparragoza, Daniel Giraldo, Omar Albornoz, Luis González, Fabián Sambueza y Miguel Ángel Borja. DT: Juan Cruz Real

Hora: 5:00 PM

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Carlos Betancur (Valle)

TV: Win Sports +