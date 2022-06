Gran figura del Junior se va para Argentina: ¿le abre camino a Borja?

En medio de la lucha por ser el clasificado del Grupo A para la gran final del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla recibió pésimas noticias de cara a la nómina que afrontará los retos venideros.



Una de sus grandes figuras tendría todo listo para llegar al fútbol argentino, situación que dejaría un monto importante en las arcas del club, pero que afectaría desde lo deportivo.

Según información de ‘El Heraldo', Fabián Ángel no continuará siendo parte del plantel rojiblanco pues se llegó a un acuerdo con Newell's Old Boys por su contratación. No será préstamo sino venta.



El citado medio dialogó con el representante Fabrizio Zamarti y confirmó la transferencia: “Fabián se va vendido a Newell's, no es préstamo, es venta. No puedo hablar de cifras en estos momentos”. Así mismo agregó que el club se quedará con un porcentaje del pase para una futura venta.



Vale recordar que el cuadro rosarino cuenta en sus filas con otro ex-Junior, el zaguero central Willer Ditta, y hace unos meses preguntó en Millonarios por Steven Vega y Andrés Llinás.



Así las cosas son dos las bajas que tiene el tiburón de cara al resto del campeonato, el segundo semestre y la Copa BetPlay. Además del saliente boyacense, hace unas semanas se confirmó la salida de Germán Mera por mutuo acuerdo.

​

​A ellos podría sumarse el goleador Miguel Ángel Borja, quien suena fuerte también para el fútbol argentino, más exactamente River Plate junto a Juan Fernando Quintero.



Fabián Ángel, de 21 años, disputó 62 partidos con el cuadro barranquillero y anotó un gol. Este último semestre dijo presente en 15 encuentros y precisamente consiguió su único tanto (frente a Envigado en la fase regular). Su última presentación se dio el pasado 18 de mayo en Copa Sudamericana frente a Oriente Petrolero.



Newell's se convertirá en su primera experiencia internacional, sumada claro a sus participaciones en categorías menores de Selección Colombia.