Mensaje de Viera a los hinchas de Millos: ¿provocación o sinceridad?

No paran de llegar polémicas respecto al empate a cero de Millonarios y Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de cuadrangulares. Discutidas decisiones arbitrales, pérdida de tiempo, incidentes desde la tribuna, de todo ocurrió en El Campín.



A pesar de todo lo anterior, Sebastián Viera quiso referirse en rueda de prensa al hincha como tal, solicitando el acompañamiento de los junioristas para el cierre del certamen y elogiando, para sorpresa de muchos, el ambiente de la afición albiazul.



En redes sociales hubo opiniones divididas, algunos tomaron las palabras del uruguayo de buena manera y aceptaron el elogio, mientras que otros tantos lo tomaron como una burla debido a las actitudes del meta a lo largo del encuentro.

"A la gente le decimos que vayan a acompañarnos. El que tenga ganas de ir a alentar y con energía positiva, que vaya. Nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y los necesitamos", mencionó.



En dicho sentido aseguró que la afición rojiblanca es "una gran hinchada" y es consciente de que "está muy comprometida" con el equipo pensando en la posible clasificacióna la final del campeonato.



Respecto a los embajadores, fue claro: "Acá se vivió un espectáculo muy lindo. Quiero felicitar a la hinchada de Millonarios. Me encanta venir acá por más que me puteen hasta más no poder. Lo disfruto mucho. El ambiente de fútbol es espectacular y me encantaría que estuvieran así en todos los estadios".