¿Realmente se perdió tiempo en Millonarios vs Junior? Polémico dato

La realidad se vio en las tribunas, en la TV, en cada dispositivo donde un ilusionado amante del fútbol se apuntó para ver un Millonarios vs Junior que se quedó en expectativa. El 0-0 resumió un encuentro en el que ambos rivales salieron perjudicados, por cuenta de la victoria de Nacional, y del que se habla más por pérdida de tiempo que por figuras u opciones de gol.

“Quiero que vean lo que pasa, porque hace tres días Millonarios fue el desastre de la fecha. Y yo lo manifesté, que no jugamos bien; pero no jugamos bien porque teníamos jugadores enfermos, no al 100%. Con todo y eso, no hicimos esa cantidad de tiempo”, dijo el propio técnico Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Para Juan Cruz, DT de Junior, las quejas son producto del dolor por no ganar: "En Barranquilla muchas veces se tiran, por el calor o la humedad, queman tiempo, y nosotros no decimos nada. Si están molestos —los periodistas de la capital— porque su equipo no ganó, díganlo, pero no transmitan un mensaje errado", explicó.



Lo curioso es que, al parecer, el tiempo efectivo de juego en El Campín no fue inferior al promedio de los duelos de una Liga en la, dicho sea de paso, se pierde mucho tiempo. Según el periodista Paolo Arenas, "El supuesto poco tiempo efectivo en Millos-Junior es pura percepción. Se jugaron 103:28, siendo 50:58 (aprox.) de tiempo efectivo. El promedio de la Liga es 50:08. El registro del sábado (B/quilla) fue 50:30", dijo en sus redes sociales.

El supuesto poco tiempo efectivo en Millos-Junior es pura percepción.



Se jugaron 103:28, siendo 50:58 (aprox.) de tiempo efectivo. El promedio de la Liga es 50:08. El registro del sábado (B/quilla) fue 50:30.



Dato aprox. al ser cronometrado viendo video. Dato oficial aún no hay pic.twitter.com/YV79RjP0sL — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 9, 2022

Según el dato solo hubo una diferencia de 50 segundos con respecto al tiempo usual de juegos en otros encuentros de la Liga, lo que llama la atención pues, aunque no es tiempo oficial todavía, la sensación en El Campín fue que se jugó demasiado poco.



Queda la duda sobre si las sucesivas ocasiones en que los jugadores de Junior se dejaron caer al césped, desperdiciando tiempo, también fueron producto de la imaginación de los espectadores. Para sumar a la polémica, vale mencionar que Junior ocupa el último lugar en la tabla oficial de Dimayor de los equipos con más tiempo efectivo de juego, mientras Millonarios es tercero entre los 20 equipos de primera división.