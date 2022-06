Wilson Morelo reaccionó por agresión del delegado de Millos a Pacheco

El partido entre Millonarios y Junior, por la cuarta jornada de la Liga Betplay I-2022, resultó tenso, cargado de roces y dejó un expulsado. Sin embargo, también dejó en evidencia un acto de agresión por parte de un miembro del cuerpo técnico de Millonarios a un rival, el cual reprochan en redes sociales. Uno de los primeros en hacerlo fue el jugador de Santa Fe, Wilson Morelo.

El delegado de Millonarios, Óscar Cortés, agredió a Walmer Pacheco, jugador del Junior, cuando los equipos se retiraban al término del primer tiempo y se dirigían a los camerinos. El integrante del equipo albiazul aprovechó para golpear al lateral entre la multitud. Un acto del que no se percataron los árbitros pero sí quedó evidenciado en la transmisión de Win. Las redes estallaron y se exigió una sanción.



Uno de los que reaccionó fue Wilson Morelo, delantero del equipo cardenal, quien manifestó con evidente molestia: "es fútbol, esto es inaceptable. Dimayor hay que revisar esto". El jugador respondió a un tuitero que quiso bajarle el tono a lo sucedido mencionando que el jugador "exagera" la agresión y que "queman mucho tiempo". "No señor, estos actos no los podemos justificar por nada del mundo", dijo Morelo.