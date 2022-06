Juan Cruz Real no lo supera: incesantes dardos al arbitraje colombiano

Junior viajó a Bogotá en busca de llevarse los tres puntos para apretar aún más el Grupo A faltando solo dos partidos para culminar la fase de grupos y definir los finalistas. Sin embargo, Juan Cruz Real no lo vio de esa manera, y aunque los barranquilleros no tuvieron opciones claras, y mientras Millonarios no concretaba opciones, el arbitraje se tornó en un punto de conversación para el estratega argentino.

Aunque hubo una expulsión insólita por perder tiempo de Fabián Viáfara muy criticada por los medios de comunicación y allegados al Junior de Barranquilla, Jhon Alexander Ospina perdonó varias tarjetas rojas que pudieron dejar al club con otro jugador menos en la primera parte. Didier Moreno pegó de lo lindo en especial a Daniel Ruiz y fue simplemente amonestado.

El viernes 10 de junio, dos días después de ese enfrentamiento ante Millonarios, y de la explosión de Juan Cruz Real en la rueda de prensa, el argentino volvió a hablar sobre el arbitraje en Colombia. ‘Espero que en los dos partidos que quedan no volver a hablar de los árbitros. A nosotros el partido de Millonarios que perdimos sobre la hora nos dejó a un jugador por un mes por fuera y aún sigue pagando consecuencias, que es Fabián Ángel. Ese día había VAR y no lo expulsaron al agresor y nosotros ahí no dijimos nada. Me preocupa eso’, comentó inicialmente Cruz Real.

Posteriormente, dijo, ‘sí me preocupa el tema de los árbitros, porque creo que fuimos perjudicados. Pudo haber cambiado drásticamente el partido por el omento en el que fue la expulsión. Nosotros tenemos árbitros que aún ganando y perdiendo han pitado bien. Wilmar Roldán nos ha pitado y hemos ganado y perdido. En este tipo de partidos hay que tener cuidado de a quien se pone’.