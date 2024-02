¿No es pronto para presionar? Exigen a Farías resultados con América

¿En cuatro partidos ya hay quien discute a un nuevo entrenador? Sí, cuando su equipo se llama América de Cali.

Eso es lo que está descubriendo César Farías en su llegada al club escarlata, con el que tuvo un prometedor estreno de 4 goles a Atlético Nacional (4-1), un tropiezo contra Tolima (2-1), una difícil victoria contra Patriotas (1-0) y una nueva derrota contra Millonarios (0-1) esta semana.

​

Esta irregularidad es la que empieza a inquietar a los hinchas, que no saben bien cuál es la faceta real de la nueva administración y han empezado a presiona.

​

Según Antena 2, la presión no es exclusiva de la afición sino que la propia directiva espera resultados ahora: "Tras las derrotas ante Tolima y Millonarios, la directiva del conjunto americano ha lanzado una dura advertencia para el DT escarlata. Los dirigentes saben que el equipo necesita pelear un título tras tres años de sequía y por ello no se conformarán solo con competir", dijo el medio.

​

De hecho, en las redes sociales se ha hecho sentir la inconformidad no solo por la derrota contra Millonarios, en la que solo hubo dos remates al arco en 96 minutos, sino por la nómina completamente nueva que el DT llevó a Ibagué, donde encajó otra derrota. Saben que pasó poco tiempo, pero no muestran señales de paciencia:

Millonarios venía de 3 partidos sin ganar. Sin Cataño ni Maca Silva.@AmericadeCali fue a Bogotá a especular y le salió mal. Qué manera de levantar equipos que vienen mal y de hacer figuras a los suplentes rivales.



Con rabia 😡 y decepción. América tiene equipo para mucho más. — Leonel Cerrudo ⭐️⭐️⭐️🏆🇦🇷 (@leonelcerrudo) February 8, 2024

¿Escucharon a Nieto? Que con la línea de 5 que planteó América sabían que podían ganar la espalda de los laterales y atacar por los costados.



¿Podemos decir que hoy hubo "repaso táctico" de David González a Cesar Farías o eso solo era para Lucas? pic.twitter.com/lyfxQD4sDD — La Mechita Adrián ⭐15🏆 (@AmericaAPP) February 1, 2024

No les servía un técnico que mostraba formas solo porque hablaba gomelo y no quedó campeón en 6 meses.



Luego los ves hablando de procesos y pidiéndole paciencia a otros en las mismas circunstancias pero jugando horrible.



Ojalá y cambie, porque lo de Farías en 4 fechas, suave. — J👹 (@Jugut01) February 8, 2024

Farías, como veterano y astuto entrenador que es, sabe que esta situación la resolverán solo los resultados. Tiene casi una semana para trabajar con calma con sus jugadores pues el siguiente partido es el 15 de febrero, en casa contra Atlético Bucaramanga, de su compatriota Rafael Dudamel. A estas alturas ya todos saben lo que tienen que hacer.