Polémica terminada: revelan audios del VAR en gol de Leonardo Castro

¡En buena hora se conocen en Colombia los audios del VAR! No sobran las celebraciones, justo en medio de una agria polémica que se dio tras el clásico Millonarios vs América, que ganaron los azules por 1-0, tras un discutido tanto de Leonardo Castro.

La jugada de la polémica se dio a los 57 minutos, cuando un tiro libre a favor de Millonarios le cayó en el área a Andrés Llinás, quien terminó asistiendo a su compañero Castro, quien también de cabeza terminó anotando en único gol del partido en el minuto 58.



Inicialmente la jugada dejaba una duda enorme en la revisión del VAR: ¿por qué solo se trazaba la línea azul y no la roja, que mejora la perspectiva?, se preguntaba el analista arbitral José Borda, opinión que compartía con analistas como Carlos Antonio Vélez e Iván mejía, quienes en sus redes sociales sostenían que la anotación era en fuera de lugar.

LINEAS IMPORTANTES

La primera fotografía fue de la señal de televisión y la segunda la que publican con los audios del VAR. En la 2da se ven CLARAMENTE las dos lineas azul y roja y, las perpendiculares que dan mejor perspectiva de la posición de Castro. pic.twitter.com/dlFC7uRMAU — joseborda (@joseborda1) February 8, 2024

Pues bien, para claridad de todos, se conocieron los audios del VAR que analizaron con detalle esa jugada y determinaron que el atacante azul estaba habilitado.

​

​Los jugadores de América protestaron por un presunto fuera de lugar, pero el árbitro Mauricio Pérez le anunció al juez central Jorge Duarte que, luego de trazar las líneas que verificarían la posición del delantero que convirtió el gol a favor de Millonarios, Castro no estaba en posición ilícita.



En los audios, que la FCF hizo públicos, se entiende que primero se verificó que no hubiera una falta dentro del área por parte de los defensores de Millonarios y después se evaluó la posible posición irreglamentaria.



"No estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que el penúltimo adversario o los dos últimos adversarios", añade la explicación del video de la FCF.

​

Este fue el audio del VAR: