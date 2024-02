Cambios de programación en varios encuentros de la Liga BetPlay

El las últimas semanas la Dimayor dio a conocer las programaciones de las fechas 6, 7, 8 y 9 para las siguientes semanas de la Liga BetPlay. Sin embargo, la máxima entidad del fútbol colombiano dio a saber a la opinión pública y a los aficionados las novedades de algunos encuentros que hay en el calendario.

Se modificaron varios partidos de la fecha 6, 7 y 9 y ahora tienen nueva fecha y horario respectivamente.

Partidos modificados de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I



Fecha 6

​América de Cali vs. Atlético Bucaramanga - 15 de febrero (6:10 p.m.)



Fecha 7

​La Equidad vs. Patriotas - 18 de febrero (2:00 p.m.)



Fecha 9

​Jaguares de Córdoba vs. América de Cali - 25 de febrero (4:30 p.m.)

​La Equidad vs. Atlético Nacional - 25 de febrero (6:30 p.m.)

​Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla - 25 de febrero (8:30 p.m.)

​Fortaleza CEIF vs. Alianza FC - 28 de febrero (3:15 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas - 29 de febrero (6:20p.m.)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - 29 de febrero (8:30 p.m.)