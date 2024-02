Arturo Vidal quedó enamorado del América: ‘Me dejó prendido’

Arturo Vidal está viviendo su sueño de volver a vestir la camiseta de su amado Colo Colo y en el ‘Cacique’ se le ha visto muy feliz por estar en su ciudad disfrutando de sus últimos años como futbolista profesional.

Aunque su vuelta a Colo Colo era una incertidumbre al inicio del 2024, debido a que tenía posibilidades de jugar en Boca Juniors y América de Cali, equipo que hizo un esfuerzo económico abismal para poder tenerlo en su plantilla, el ‘Rey’, dejó claro en una entrevista con DSports Chile que su prioridad siempre fue el ‘Cacique’, pero se quitó el sombrero con el cuadro escarlata por todo lo que hicieron para ficharlo.



“Se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo”, dijo Arturo Vidal.



De igual manera, Vidal aseguró que antes de América tuvo acercamientos con Boca, pero su mente siempre estuvo en regresar a Chile.



“Estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a Colo Colo. Estaba libre, podía decidir tranquilamente”, mencionó Vidal.



De esta manera, Arturo Vidal seguirá siendo feliz en Colo Colo, pero en su corazón dejó claro que siempre llevará a América de Cali, por la manera en que lucharon por llevarlo, algo que, sin duda, lo dejó enamorado.