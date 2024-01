Arturo Vidal debutó en Colo Colo y le dejó un recado a Ricardo Gareca

Luego de un inicio de año bastante agitado para Arturo Vidal en el que no se sabía exactamente en qué club iba a continuar su carrera y en el que tuvo sobre la mesa una propuesta de América de Cali, finalmente, el chileno firmó por su amado Colo Colo y tuvo su anhelado debut.

Colo Colo jugó un amistoso de pretemporada contra Everton en Viña del Mar y el ‘King’ apareció en la titular del ‘Cacique’ con su icónico número ‘23’, jugando al final 58 minutos en la victoria 1-0 de su equipo.



Después de 17 años Vidal volvió a jugar con Colo Colo y la hinchada lo recibió con un gran sonoro aplauso. Además, el volante no ocultó su emoción por volver al fútbol de su país.



¡¡HISTÓRICO!! Recibimiento TOP de la gente de Colo Colo en Sausalito en el regreso de Arturo Vidal al Cacique, vs. Everton por la #CopaViñaDelMar.



Tras finalizado el partido, Arturo Vidal otorgó una entrevista a ESPN en la que dejó ver su alegría por volver a Colo Colo.



"Muy emocionado. Es un sueño volver a Colo Colo. Lo más lindo de hoy fue volver a entrar a una cancha. Contento por volver después de una lesión súper grave que tuve durante más de cuatro meses. Pensé que no iba a pasar nunca el tiempo, pero pasó y volví”, dijo Vidal.



De igual manera, el ‘Rey’ fue preguntado por Ricardo Gareca, quien recientemente fue presentado como técnico de la Selección de Chile y dijo no conocerlo mucho, pero espera que elija a los mejores para ir al Mundial 2026.



"No lo conozco mucho. Sé que ha trabajado muy bien en Perú, pero nunca he hablado con él y no sé cómo trabaja. Ojalá que nos vaya bien con él y que elija a los mejores para lo que viene y ojalá ir a otro Mundial”, finalizó Arturo Vidal.