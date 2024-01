Tulio Gómez y su mensaje tras los fichajes fallidos en América

Luego de darse por descartado el fichaje de Arturo Vidal y el del técnico argentino Ricardo Gareca, América de Cali ha recibido multitud de críticas de los aficionados ya que no pudo concretar lo hubieran sido dos bombazos para el FPC.



La presidenta Marcela Gómez ya había dicho que lo del volante chileno iba a ser complicado por lo que se tomó la decisión de dirigir todos los esfuerzos hacia Gareca. No obstante, todo apunta a que el argentino aceptará la oferta de Chile.



En medio de la situación, Tulio Gómez, máximo accionista del club, ha sido objeto de todo tipo de comentarios y por ello ha el directivo ha decidido responder a través de sus redes sociales sin mencionar a nadie.

Tulio expresó sus opiniones hacia los críticos diciendo: "No juzgues mis acciones si no conoces mis razones. No envidies mis victorias si no conoces mis fracasos. No critiques mi progreso si no conoces mis esfuerzos".



Y agregó: "Porque los que hoy hacen leña del árbol que está caído, mañana lamerán tus botas". Esto en referencia a las críticas recibidas.



Pese a todo lo ocurrido, América, con Álex Escobar como técnico interino, comenzará su camino en la Liga ante Águilas Doradas este sábado.