Lencina tras su salida de Junior: ‘No demostré lo que hubiese querido’

Tras llegar en el segundo semestre de 2023 a Junior de Barranquilla para reforzar la delantera, el argentino Gonzalo Lencina firmó este sábado la rescisión de su contrato.



El jugador no pudo acoplarse a la plantilla de Arturo Reyes y fue uno de los descartes del entrenador para esta campaña.



Ante esto, Lencina se acercó en las últimas horas a las oficinas de Junior y se confirmó la rescisión de su contrato por lo que ahora se centrará en mirar ofertas en el fútbol colombiano o en el exterior.

Después de confirmarse su salida, Lencina habló y agradeció a Junior por el paso en el club y pidió disculpas a la hinchada ya que no rindió como él quería.



“Me gustó mucho Barranquilla. Me acomodé de a poco, pero no fue fácil. Agradezco al club, pido disculpas a la hinchada por no demostrar lo que hubiese querido, pero la gente siempre me respaldó y con eso me quedo. Espero que a Junior le vaya bien este semestre”.



Finalmente, confirmó que comenzará a mirar ofertas desde la próxima semana: “Estamos mirando ofertas, mis agentes trabajan en eso y esperamos que haya avances la otra semana. Me gustaría quedarme en Colombia, es un fútbol al que me supe adecuar. Hubo ofertas de Argentina.



Vale señalar que Lencina en Junior tuvo la oportunidad de jugar 17 encuentros y solo pudo anotar un tanto.