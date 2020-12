Final Liga Betplay: así se preparó América para visitar a Santa Fe

El buen momento futbolístico que atraviesa América de Cali en la Liga BetPlay 2020 tiene un buen cimiento en la parte físico-atlética, ya que al equipo se le ve prodigarse en la cancha durante los 90 minutos y no bajar los brazos.



No se puede desconocer que ese será un factor clave en el partido de vuelta de la final este domingo (6:00 p.m.) en El Campín, por lo que existe plena confianza en el trabajo realizado a partir de agosto con este nuevo cuerpo técnico.

El plantel de 22 jugadores viajará completo a la capital del país en dos grupos, uno este sábado y otro el domingo a primera hora. FUTBOLRED habló con el preparador físico Cristian Juliao sobre la buena forma que se le ha visto al equipo para ir a presionar al rival en su campo: “Esto se debe al trabajo que todo el club ha realizado y estamos disfrutando de todo este bonito momento que Dios nos ha permitido como la final”.



Acerca de si la planeación en la preparación física cambia para enfrentar el partido más importante de la Liga, señaló que “es una final distinta, por todas las situaciones de pandemia y todo lo que se ha vivido, por ejemplo, hoy 24 de diciembre el club está concentrado, vamos a pasar una noche de Navidad en el hotel con todo el grupo, y eso es algo diferente a lo que se ha realizado en las finales, lo que queremos es que los jugadores puedan estar tranquilos, tanto psicológicamente, mentalmente y lógicamente que desde la parte fisiológica puedan estar en óptimas condiciones para el partido de este domingo”.



Sobre la actividad que les permitieron el jueves a los jugadores para estar con sus familias agregó que “tuvimos un espacio para el vínculo familiar, compartir un espacio con las familias, respetando todos los protocolos de bioseguridad, creemos que era importante que ellos pudieran compartir, estar con sus hijos, esposas un rato y después descansar para lo que va a ser el partido del domingo”.



En cuanto a lo que él considera como éxito en la preparación física del plantel afirmó que “más que tener la varita mágica es el respeto y entender que ellos son seres humanos antes que ser futbolistas, que son personas, que tienen cargas externas desde la parte familiar, desde su entorno y en eso juega un papel muy importante la planificación de las cargas en el alto rendimiento, hemos tratado siempre de entender, comprender y respetar al jugador para poder optimizar el rendimiento deportivo de ellos y hemos jugado con esas cargas y con esas emociones, hemos tenido un vínculo afectivo muy cercano con ellos, en el que los hemos entendido en los diversos momentos que hemos vivido en este semestre y eso ha sido vital en ese control de las cargas”.



De igual forma, habló de las presiones que hubo y que los hicieron pasar momentos complicados, dijo que “nosotros hemos sido blanco de todos los comentarios, lógicamente hemos tenido momentos difíciles en los que hemos recibido agresiones verbales, psicológicas, en las que atentaban contra la integridad de la persona, y creo que eso no puede pasar, uno puede ser bueno, puede ser malo, pero no deja de ser persona, pero desde el cuerpo técnico tratamos de blindarnos y creer muchos en las capacidades de cada uno de nosotros y de las del cuerpo técnico, aferrados a Dios, callamos, fuimos muy respetuosos, nos dedicamos a trabajar y hoy estamos en la gran final”.



Acerca de lo que ha sido clave en este proceso, señaló que “cuando uno trabaja honradamente, con unos principios del respeto, de la unión, de que la persona está por encima de cualquier otra cosa, creo que las cosas se dan, eso ha hecho este América, hemos recibido un respeto desde el inicio del torneo hacia el cuerpo técnico, ellos han creído y confiado en nosotros y poco a poco hemos podido fortalecer ese vínculo jugador-cuerpo técnico y la parte administrativa, que ha jugado un papel fundamental en el respaldo de este proyecto”.



Sobre si el lateral Edwin Velasco alcanzará a recuperarse, indicó que “ha evolucionado muy satisfactoriamente, este sábado lo evaluaremos en Bogotá para saber si puede estar, pero lógicamente lo que va a prevalecer por encima de cualquier circunstancia es la integridad y la salud del jugador, si está bien va a competir o si no, esperaremos”.



También dio su concepto de la forma en que se imagina a Santa Fe como local y necesitado de un marcador amplio: “Es un equipo que va a buscar el control del partido desde el primer minuto, pero nosotros no vamos a especular ni a escondernos, creo que América ha sido el mejor visitante después de la pandemia, solo perdió un partido, en Ibagué contra Tolima (1-0) y así va a ser, América va a salir a ganar, no a especular, y esperamos un bonito espectáculo para todos los televidentes”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces