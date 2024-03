Analistas advierten error de Gallo en Millonarios vs Cali: había falta

Millonarios y Deportivo Cali firmaron un empate 1-1 en El Campín, que terminó ayudando poco al interés de ambos de avanzar a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2024.

Pero un día después de lo que menos se habla es del juego pues, sobre el final, una polémica arbitral se robó toda la atención.



Se trata de una acción en la que el portero Diego Novoa golpea, aunque se sutilmente, con su brazo a Estupiñán dentro del área azul. El árbitro Nicolás Gallo no concedió la falta, ni tomó medidas disciplinarios ni tampoco consultó la imagen por invitación del VAR.

​

Pues bien, dos analistas arbitrales se ocuparon del tema y dieron su veredicto: en la jugada hubo más de una irregularidad.

​

Para José Borda, lo que no había era penalti: "el árbitro Gallo no sancionó el golpe en la cabeza a Estupiñan de Novoa, pero previamente Estupiñan no le deja poner el balón en juego. El VAR debió llamar al juez para que definiera. Veo roja e indirecto".

¿PENAL O INDIRECTO?

En @MillosFCoficial @AsoDeporCali el árbitro Gallo no sancionó el golpe en la cabeza a Estupiñan de Novoa, pero previamente Estupiñan no le deja poner el balón en juego. El VAR debió llamar al juez para que definiera. Veo roja e indirecto ¿Ustedes?

📽WinSports pic.twitter.com/rGzwAA0Er5 — joseborda (@joseborda1) March 23, 2024

Pero, en opinión de la cuenta de X ElVarCentral, es evidente el perjuicio al Cali: "Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido "sólo un roce", (es decir, si hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta". afirmó.

🧐 Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido "sólo un roce", (es decir, si hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta.pic.twitter.com/KglWHPcZW9 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) March 23, 2024

En efecto una buena manera de resolver las dudas sería conocer las conversaciones de Gallo y el VAR para entender al menos por qué no hubo siquiera una revisión.