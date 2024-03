Millonarios y Cali sacaron un empate con sabor a poco para ambos

Millonarios y Deportivo Cali no pudieron pasar del empate este sábado en el clásico añejo de Colombia que se disputó en El Campín. Fue un 1-1 en donde los goles fueron de Daniel Cataño y Jefferson Díaz.



En la primera parte, Cali tendría la primera aproximación del juego con Juan José Córdoba que sacó un zurdazo que se fue bastante desviado del arco Embajador. Diez minutos después, la visita tuvo la más clara en esta mitad. Francisco Meza se la bajó a Juan Manuel Valencia que sacó un cabezazo que atajó Diego Novoa de gran manera.



Hasta el 37’, llegó una de las primeras chances claras de Millonarios. Jhoan Hernández intentó un remate de zurda y en vez le salió un pase a Santiago Giordana que sacó un disparo a quemarropa dentro del área que atajó Santiago Rodríguez.

Al minuto, Cali respondió con Córdoba que remató al cuerpo de Novoa que había achicado de gran manera previamente. La última de esta parte fue de Millonarios con Emerson Rivaldo Rodríguez que se sacó a un rival y mandó un derechazo que detuvo el arquero rival.



Ya en la segunda parte, Macalister tuvo una clara chance para el local. El volante recibió por derecha y sacó un remate de cabeza que esforzó a Rodríguez quien tuvo que mandar la pelota al tiro de esquina.



Diez minutos después de esta opción, el albiazul se fue arriba con Daniel Cataño. Juan Carlos Pereira le bajó el balón de cabeza y el mediocampista le rompió el arco a Rodríguez para poner el 1-0 parcial.



No obstante, dos minutos después, Cali puso el empate. Esta vez Meza se la bajó de cabeza a Díaz y allí el jugador sacó otro cabezazo que no pudo atajar Novoa.



Sobre el 73’, Millonarios casi encuentra el triunfo en una jugada en donde Álex Mejía en su afán de rechazar el balón casi la mete en contra, pero el arquero del Cali estuvo atento para quedarse con la esférica.



En el 80’, Cali casi lo gana en una jugada en donde Millonarios no pudo sacar la pelota del área y la misma le quedó a Córdoba, pero el jugador llegó sin mucha energía y apenas pudo sacar un remate a las manos de Novoa.



Cinco minutos después, Yuber Quiñones tuvo otra clara para el local en un zurdazo lejano que se colaba al ángulo, pero Rodríguez nuevamente salvó al Azucarero.



En el final, Cali casi lo gana en una jugada inicial por Jarlan Barrera que se la pasó a Javier Reina y luego se la filtró a Andrey Estupiñán que no pudo alcanzar a rematar. Unos instantes después, Barrera se la filtró a Fabián Ángel y Novoa atajó de gran manera para mantener el punto.