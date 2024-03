Gamero no cambia el discurso: ‘Seguir trabajando, esto va a cambiar’

Millonarios empató 1-1 con Deportivo Cali este sábado en El Campín, y sigue comprometido en la lucha por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024.



El empate sirvió de poco para el embajador, que sigue sin salir del bache de resultados. Y para el técnico Alberto Gamero, quedó preocupado al ver que su equipo no consigue la reacción esperada para revertir el mal momento.



“A veces uno piensa que el que haga el gol puede ganar el partido, nosotros hicimos algo duro y complicado, que era hacer un gol, pero a los dos o tres minutos nos empatan el partido”, comenzó su análisis el DT albiazul.



“Intentamos hacer modificaciones, variantes, centros, intentamos con media distancia, pero nos encontramos con un equipo que se defendió bien. Aparte de eso Cali fue un equipo que atacó, teniendo ellos la necesidad también jugaron con la necesidad de nosotros que queríamos ganar, en un par de veces en una contra habíamos podido perder el partido. Hoy fue el partido donde más tuvimos problemas en el juego aéreo. Hay que seguir trabajando, con la mente puesta de que esto tiene que cambiar y seguir corrigiendo, para eso estamos nosotros”, añadió Gamero.



Millonarios no renuncia a la posibilidad de llegar a cuadrangulares, aunque el técnico es consciente que “hay una pequeña ‘lucecita’”. Así, ya palpita el clásico contra Santa Fe: “El día miércoles hay un partido importante, que es el clásico y todos quieren ganar, pero ya después se mirará lo que es la Copa Libertadores”.



Finalmente, Alberto Gamero habló de la chispa que le falta a su equipo: “Nosotros lo hemos notado y hemos intentado cambiar esa mentalidad y momento, nos hace falta ‘chispa’. Con los extremos teníamos muchos duelos y hoy perdimos muchos duelos tanto en defensa como en ataque. Esa ‘chispa’ de siempre tener una recuperación tras perdida muy rápida no la estamos teniendo, hemos intentado con tres hombres en la mitad, anoche viendo el partido entre Flamengo y Fluminense nos dimos cuenta de la ‘chispa’ de ese partido y esa es una de las cosas que intentaremos y estamos tratando de mejorar con el grupo, de que el equipo tenga esa valentía de que en dos o tres toques podamos llegar al arco, hoy tuvimos demasiada posesión que no nos sirvió, jugamos a veces mucho para los costados, no éramos más certeros al dar un pase más vertical y ese pase poderlo recepcionar para poder atacar, eso nos hace falta también”.