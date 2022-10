Autuori: ‘Salí de Brasil para volver a entrenar solo por ser Nacional’

Este jueves 13 de octubre, fue presentado ante los medios de comunicación el técnico brasileño Paulo Autuori en su segunda etapa como técnico de Atlético Nacional, el carioca estará acompañado por William Amaral y Caio Melo como sus asistentes, Carlos Tavares seguirá como preparador físico y Milton Patiño como entrenador de arqueros.



Firmó hasta diciembre de 2024, el estratega busca que este proceso sea de “hechos, no de opiniones”, en una extensa conferencia de prensa, el entrenador con el buzo ya puesto no hará muchos cambios a lo que viene trabajando Pedro Sarmiento, quien definitivamente no seguirá en el equipo, para este año “aplicaremos unos conceptos mínimos y el año que viene evaluaremos otra propuesta de juego”, señaló.

Sobre su salida en 2019, donde renunció tras la goleada sufrida contra Fluminense por 4-1 en la Copa Sudamericana, Autuori no profundizó los pormenores de lo sucedido, “es algo que solo le interesa a la institución y a mí, cuando salí de Benfica antes de agarrar Cruzeiro, hasta el día de hoy me preguntan de Portugal porqué me fui y mi respuesta es la misma, fue algo privado”.



El técnico habló de su regreso al conjunto verdolaga, “para mí las palabras son opiniones, no hechos. Acción es la verdad. Salí de Brasil para volver a entrenar por ser Nacional, estaba muy cómodo en Internacional, pero el tiempo que pasé acá va a quedar eternamente en mi mente y en mi corazón por las amistades, la ciudad, la atmósfera, en Guarne con los empleados, los demás formadores, yo veo que la vida es armonía, fútbol es vida. Esto es clave, tiene que ver con lo que pienso y me da muchas ganas de trabajar en el desarrollo con los jóvenes, no hay otro camino. Esto fue lo que más me ha llamado la atención y me hizo volver con mucho gusto”.



En cuanto al proceso que viene desarrollando el equipo con el técnico Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento, Autuori detalló que “respeto el trabajo de los demás, conozco a muchos profesionales, con muchas metodologías, son victoriosos. He visto al equipo, espero profundizar en estos días. Ojalá el profesor Sarmiento logre el sello de la clasificación, yo voy a respetar las rutinas diarias y haré algunas modificaciones superficiales. Si Nacional logra el título este semestre es por el trabajo de estos profesores (Herrera y Sarmiento)”.



Sobre las premisas para trabajar, “hay que respetar la identidad de esta institución, las Copas Libertadores ganadas en 1989 y 2016 tuvieron muchos jugadores de las canteras. A los hinchas les gustan los buenos jugadores, pero se sienten más orgullosos con los jugadores de su cantera. (Nicolás) Hernández se destacó con Athlético Paranaense, fue capitán. Sebastián Gómez se ha potenciado, ahora es capitán.



Andrés Perea triunfa en la MLS y eso que en su momento no tuve mucho a (Carlos) Cuesta, a (Kevin) Mier, a (Andrés) Reyes, porque estaba en la sub-20. Hay que apostar en los jóvenes, con sangre del club, con hambre de ganar. Pero necesitamos jugadores de experiencia para hacer una buena mezcla. Todos van a tener oportunidades si se destacan en los entrenamientos, el entrenamiento hace el juego y el juego justifica en el entrenamiento. Para mí no alcanza con que se luzcan en los partidos, también tienen que brillar en los entrenamientos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8