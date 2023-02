Junior a despejar dudas en una plaza complicada: visita al Pasto

No son buenos días para el Junior de Barranquilla que mira desde lejos la parte alta de la tabla, pero saben que si suman de a tres podrían acercarse a los puestos de arriba y quedaría parcialmente antes de que termine la jornada en casillas de clasificación con seis unidades después de tres empates en cuatro juegos disputados. Con Juan Fernando Quintero, el mago al que todos los compañeros buscan en el rectángulo verde, no ha sido posible asistir o marcar goles.



El panorama con Arturo Reyes en el elenco barranquillero que no gana desde el mes de octubre empieza a ser preocupante y más ahora en un partido clave para las aspiraciones del Junior que tampoco cuenta con buenos antecedentes en la ciudad de Pasto, donde hace cuatro encuentros que no suman de a tres.

Y es que, el Estadio Departamental Libertad se ha convertido en un suelo más que complicado al igual que el de Tunja para el Junior de Barranquilla. Los atlanticenses perdieron dos y empataron los otros dos en cuatro enfrentamientos continuos en los que no le han podido ganar al cuadro pastuso. La quinta debe ser la vencida para Arturo Reyes y sus dirigidos, no solo porque será el quinto enfrentamiento en los últimos años en los que se verá las caras con el Deportivo Pasto en condición de visitante, tendrán que reafirmarse en la quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I.



Sin duda alguna, el Junior está más que obligado a ganar con un enorme plantel que cada temporada lucha por ser campeón con grandes jugadores y gran capital económico, pero ni con Juan Fernando Quintero ni con Carlos Bacca han despejado grandes dudas que persiguen a Arturo Reyes y al club que no gana desde el 2022. Ahora será un examen mucho más difícil a reivindicarse con una plaza compleja y donde el desgaste pesará. Reyes tendrá que dejar a algunos futbolistas de gran calidad para rematar el complemento sabiendo que la altura les jugará una mala pasada.

Deportivo Pasto viene de sacar un vital triunfo para sus aspiraciones en condición de visita contra Independiente Santa Fe y con ese antecedente, quieren hacer respetar la casa ante el Junior de Barranquilla, equipo al que ya lo tienen fijado y saben lo que es hacerse fuerte en el Departamental Libertad sin derrotas ante el cuadro barranquillero.



Junior irá a Pasto con varias bajas en medio de un caso de indisciplina en el plantel protagonizado por Luis Sandoval que encabeza la lista. Luis 'Cariaco' González tampoco estará cumpliendo fecha de sanción por una expulsión en el clásico contra Unión Magdalena. Además, Didier Moreno por una lesión que aqueja no entró en la convocatoria al igual que Walmer Pacheco por decisión técnica, Edwin Herrera ni Fredy Hinestroza. Por primera vez, Arturo Reyes convocó a Andrey Estupiñán, el último fichaje de la institución rojiblanca para esta Liga BetPlay 2023-I. El ex Deportivo Pasto se perfila para ser titular por la ausencia de González e Hinestroza.



Con la altura que puede golpear fuerte al Junior de Barranquilla, aparece la incógnita de si Carlos Bacca debe jugar como titular o esperar al complemento para ser tenido en cuenta sabiendo que el desgaste será pesado. Juan Fernando Quintero, el jugador que más busca el plantel sería titular como ese enlace para los delanteros a la espera de que llegue el tan ansiado gol que le ha hecho falta o una asistencia importante para conseguir los tres puntos. En la convocatoria también está la inclusión de Jhon Vélez que regresó de la Selección Colombia Sub-20 para este cotejo con la ilusión de debutar con el equipo barranquillero.



Posible alineación: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Federico Andueza, Amaury Torralvo; Carlos Sierra, Vladimir Hernández, Juan Fernando Quintero, Léider Berdugo, Léider Berrío; Carlos Bacca. DT: Arturo Reyes.



Fecha: sábado 18 de febrero

Hora: 8:30 P.M.

Estadio: Departamental Libertad

TV: Win Sports +

Árbitro: Mauricio Mercado (Sucre)