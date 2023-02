Junior, atento: primer caso de indisciplina en equipo de Arturo Reyes

Junior de Barranquilla presentó el primer caso de indisciplina en la temporada 2023; un detalle que Arturo Reyes no esperaba y que corrigió de inmediato, pues no quiere errores internos para poder levantar su proyecto, que no empezó con los mejores resultados.



El tiburón no ha ganado en la Liga BetPlay Dimayor I-2023, pues ha jugado 5 partidos, empató 3 y perdió dos. Es por eso que urge un triunfo y el técnico necesita un equipo disciplinado y comprometido.



Sin embargo, en Barranquilla hubo revuelo en las últimas horas, pues los hinchas del Junior lamentaron que un jugador, querido por la afición, haya llegado ebrio al entrenamiento, según versiones periodísticas.



Según el periodista Juan Salvador Bárcenas, en ‘Habla Deportes’, el delantero Luis el ‘Chino’ Sandoval no supo aprovechar la oportunidad que le está dando Arturo Reyes y “la volvió a embarrar”.



“No se portó bien y el técnico lo sacó de la concentración contra Unión Magdalena. Él iba a jugar y terminó entrando Vladimir Hernández… y contra Pasto era para ser titular. ¿Qué más oportunidades quiere el ‘Chino? Que lo ‘limpien’ y ya?



Según recopilación de información, Sandoval llegó ebrio a la práctica previa al partido contra Unión Magdalena, que se jugó el pasado jueves 9 de febrero y que terminó 0-0.



En efecto, Sandoval no estuvo entre los convocados, a pesar de que cuatro días antes había jugado contra Bucaramanga. ¡Ojo, Junior!