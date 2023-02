Santa Fe vive un infierno: poca definición y expulsiones condenan

Independiente Santa Fe debutó por primera vez en condición de local frente a Deportivo Pasto en la fecha 4 de Liga BetPlay 2023, pero su regreso a Bogotá no fue el mejor, debido a que fueron superados por Deportivo Pasto, quien supo aguantar y atacar en momentos clave para llevarse la victoria contundente de 2-0 y vencer al cardenal 16 años después.



A lo largo del partido el equipo dirigido por Harold Rivera tuvo el mayor protagonismo, más que todo en el primer tiempo, pero no lograron descifrar el sistema defensivo de Pasto y terminaron en el complemento dando ventajas en zona defensiva. Al final el resultado no fue el mejor para el león, quien ya acumuló tres partidos sin ganar en Liga tras dos empates y una derrota.



Poca creación de juego y definición: uno de los problemas más constantes de Santa Fe en este inicio de Liga BetPlay sin duda ha sido la parte de la definición, pero contra Deportivo Pasto hicieron notar más esa falencia, pues a lo largo de los noventa minutos jugados en El Campín, el equipo de Harold Rivera tuvo sus mejores ocasiones por medio de remates fuera del área. La entrada de Hugo Rodallega cuando empatan sin goles, alcanzó a ilusionar, pero el experimentado delantero no logró definir de la mejor manera frente al portero Diego Martínez, quien le atajó el remate.



Continuas expulsiones: en los tres partidos que Santa Fe ha jugado en Liga BetPlay 2023, ha mantenido un mal comportamiento en cuanto a la medición de las faltas, pues el cardenal ha sido sancionado con tres expulsados. Kelvin Osorio (Jaguares), Christian Marrugo (Medellín) y José Aja (Pasto) han visto la roja en lo que va del campeonato.



Desorden defensivo: durante el partido con Pasto la línea defensiva dejó ver todas sus falencias y todo fue producto del ataque desenfrenado que empezaron a realizar, dejando espacios atrás, donde Pasto fue de a poco acercándose sabiendo que en cualquier momento podía hacer daño. De hecho, en un mal retroceso llegó el penalti con la mano de Julián Millán y luego la expulsión de José Aja terminó confirmando el flojo rendimiento en defensa.



Por ahora, Santa Fe deberá seguir mejorando en cuestión de definición y lograr no salir a la desesperación en la parte defensiva para el próximo partido contra La Equidad en la fecha 5 de la Liga BetPlay 2023.