Santa Fe no definió y fue duramente derrotado por Pasto en El Campín

Santa Fe jugó por primera vez en Liga BetPlay 2023 después de no poder utilizar el estadio El Campín debido al Sudamericano Sub-20 y en su presentación en territorio bogotano recibió a Deportivo Pasto por la fecha 4, rival con el que buscaba su primera victoria en el campeonato del todos contra todos. Pese a las buenas ocasiones del cardenal, el juego terminó con victoria para el volcánico 2-0 con un gol de Edwar López y



El comienzo del partido fue bueno para Santa Fe, quien fue intenso en ataque y fueron los que más propusieron para llegar al gol que los dejara con una victoria durante el primer tiempo, pero Deportivo Pasto se resistió y estuvo bien ubicado en zona defensiva.



Santa Fe logró mantener el balón lejos de la portería de José Silva y centró su juego en el terreno del Pasto, pero no tuvo mayor profundidad para quedar con claridad frente al arco nariñense. Sin embargo, lograron su primera gran oportunidad tras un remate de media distancia.



Sobre el minuto 33 el central de Santa Fe Julián Millán, sorprendió desde fuera del área, pero el balón se fue desviado por muy poco y el partido continuó empatado sin goles, pero fue la gran aproximación a gol que tuvo el cardenal.



Tras el empate a cero goles en el descanso, el complemento no cambió mucho a la imagen de los dos equipos en la primera parte.



Santa Fe sabía que se le podía hacer daño a Pasto y adelantó sus líneas para jugar con todo en el campo de los volcánicos y pese a que pudo acercarse al arco de Diego Martínez, pero tras estar en ataque, el león dio ventajas en defensa y el visitante logró acercarse, aunque José Silva estuvo atento para cortar una jugada peligrosa.



Con el pasar de los minutos el partido continuó cerrado, pero Santa Fe insistió por varios lados, buscando el gol con la pelota quieta y remates de media distancia, pero no lograron el ansiado gol y desde el banco el técnico Harold Rivera no estaba encontrando la fórmula para abrir el marcador.





Santa Fe no se dio por vencido y se volvió repetitivo en los remates de media distancia, pues se convirtió a lo largo del partido en su principal arma y sobre el minuto 66 José Enamorado tuvo una gran ocasión con un buen disparo, pero Diego Martínez le negó la posibilidad tras una buena atajada.



Los cambios empezaron a llegar en Santa Fe y Rivera ingresó al experimentado Hugo Rodallega, quien no llevaba muchos minutos en cancha, pero tuvo una opción clara frente al arco, pero Diego Martínez volvió a negar la posibilidad.



Sin embargo, al pasar los minutos y Santa Fe no concretaba, Pasto se empezó a animar y sobre el minuto 78 los volcánicos se arribaron al área del león y tras un centro, Julián Millán puso la mano al hacer una barrida. El juez central Luis Delgado Hurtado sancionó penalti.



El encargado de cobrar el penal fue Edwar López, quien le pegó con categoría al costado izquierdo del arquero José Silva, quien se estiró pero no logró atajar el remate que iba bien ubicado.



El mal resultado sacó de lugar a algunos jugadores sobre el final y sobre el minuto 88 el defensor central José Aja fue expulsado tras reclamarle al árbitro Luis Delgado Hurtado. La ausencia del uruguayo en defensa pesó y de inmediato Pasto terminó definiendo el partido tras un gol de Johan Campaña, quien con el arco vacío aprovechó sin problemas para el 2-0 definitivo.



Al final, Santa Fe no logró anotar el gol del empate y terminó perdiendo 2-0 en el estadio El Campín y tener así su primera derrota de la Liga BetPlay 2023.