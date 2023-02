Clave para defender a Cataño: presidente de Águilas ayuda a Millos

Millonarios sigue al tanto de las decisiones que se tomen en la Dimayor por el caso de agresión de Daniel Cataño, su volante ‘10’ que fue agredido por un aficionado del Deportes Tolima el pasado domingo, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



El jugador persiguió al hincha y también lo agredió, por lo que fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán. Luego, los jugadores de Millonarios decidieron no jugar por falta de garantías y el partido se suspendió.



El equipo bogotano quiso sentar un precedente, y aunque asegura que no le importa los puntos, lo que no quiere es que la víctima sea castigada… hay miedo por lo que pueda pasar con Daniel Cataño.



Fernando Salazar, presidente de Águilas Doradas, sería clave para ayudar en la defensa de Cataño. El dirigente dijo que estará pendiente y velará en la investigación de la Dimayor y la decisión que pueda tomar el Comité Disciplinario.



Salazar no olvida, y recordó un antecedente cercano de un futbolista que agredió a una persona natural en un estadio.



El 5 de noviembre del 2022, Águilas Doradas venció 2-0 a América de Cali en la primera jornada del cuadrangular B de la Liga BetPlay II. Al final del juego, hubo enfrentamientos y el arquero Diego Novoa, suplente en ese juego, agredió a un funcionario de logística en el estadio Alberto Grisales.



En noviembre de 2022, Diego Novoa, guardameta de América de Cali, golpeó a un trabajador de logística del Estadio Alberto agrísales de Rionegro, casa de Águilas Doradas.

La Dimayor estudió el caso y el Comité Disciplinario decidió no castigar a Novoa, argumentando que el portero escarlata lanzó “una patada y puño a manera de defensa. Por esta razón, el Comité encuentra que los golpes lanzados por el señor Novoa fueron repeliendo un ataque previo”, estableció en la Resolución No-071, apoyándose en el numeral 2 del artículo 73 del código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.



¿Cuál será el racero para Daniel Cataño?