Lo bueno, malo y feo en fecha 4: agresión en Ibagué, adiós de DT y más

Este martes, con la derrota de Santa Fe, se cerró la fecha 4 de Liga Betplay I-2023, en la que todavía queda pendiente una decisión sobre Tolima-Millonarios. El Comité Disciplinario de Dimayor entregará noticias este miércoles, cuando se conozca el boletín de sanciones. Hay mucho a tener en cuenta después de lo sucedido en Ibagué.



El torneo colombiano que recién inicia ya dejó un técnico "descabezado". Se trata de Diego Corredor, quien hasta el lunes estuvo al frente de Once Caldas. La derrota en casa frente a Águilas Doradas lo condenó y con el descenso respirándole de cerca al 'Blanco-Blanco', llegó a un acuerdo para firmar su salida.



FUTBOLRED le cuenta en resumen lo que dejó esta cuarta fecha, con polémicas, resultados y posiciones.

Lo bueno

Águilas Doradas sigue 'derechito': El equipo de Rionegro sigue invicto después de cuatro partidos. Visitó a Once Caldas y le sacó los 3 puntos, gracias al gol de Jeison Quiñones, quien anotó el 1-2 después del descuento de Dayro Moreno. Los de Lucas González son colíderes con dos victorias y dos empates.



Chicó suma y suma, y se aleja del descenso: El recién ascendido volvió a ganar y regresó a la punta de la clasificación. Tres partidos, tres victorias. Este fin de semana venció 3-1 al campeón de la Liga, Deportivo Pereira. El equipo de Mario García juega a dos tablas; sigue alejándose de la zona de descenso.



Lo malo

A Junior no le rinde y se complica el DT: Arturo Reyes tambalea en Junior y su continuidad pende de un hilo. De hecho, ya se habla de posibles opciones de reemplazo. El equipo rojiblanco igualó 0-0 con Unión Magdalena y sigue sin saborear el triunfo. Ni con la presencia de 'Juanfer' Quintero ha podido celebrar.



Atlético Huila no levanta cabeza: El equipo de Néstor Craviotto se hunde en la Liga. Recién inició el año y ya empezó con pie izquierdo. Cuatro partidos, cuatro derrotas. No solo es el último en la clasificación del apertura; cada vez se complica más en la tabla del descenso.



Once Caldas perdió y se quedó sin técnico: El 'Blanco-Blanco' no aguantó otra decepción y la directiva llegó a un acuerdo con Diego Corredor para su salida. Los hinchas adelantaron protestas, incluso en el partido ante Águilas donde sacaron carteles, pidiendo la salida del entrenador que estaba al frente del equipo desde 2021. Se marchó dejando al equipo en la parte baja de la tabla con 2 puntos y en una peligrosa posición en zona de descenso.



El antirécord de La Equidad: El equipo de Alexis García cometió 30 faltas en el partido que empató (1-1) con América. La cifra más alta en lo corrido del año. El técnico explotó en rueda de prensa cuando le hablaron del 'antifútbol' y dijo que "les tiene que doler" un resultado así.



Santa Fe frenó la empatitis con derrota: Deportivo Pasto hizo la tarea en El Campín y se llevó los puntos. Una noticia que no cayó muy bien pues Santa Fe sigue sin poder ganar en el arranque del torneo. Cayó a la casilla 18 con apenas 2 puntos. Venía de dos empates (Jaguares y DIM) y esta vez no pudo en casa.

Lo feo

Indignante agresión y suspensión del partido: Tolima-Millonarios no se jugó como estaba previsto. El partido que prometía muchas emociones se calentó desde la previa. Los hinchas locales le dieron un ácido recibimiento a Daniel Cataño, a quien le cobran el penalti que dilapidó en la final ante Nacional en 2022-I.



El bochornoso hecho en el estadio Murillo Toro se dio cuando un hincha ingresó a la cancha y agredió al jugador por la espalda, segundos antes del inicio del partido. Cataño reaccionó con violencia; persiguió al intruso y empujó al suelo. El '10' de Millonarios terminó expulsado y todo se salió de control. El equipo visitante decidió no jugar por falta de garantías.



Los insultos desde la tribuna y las muestras de aprobación por la agresión del hincha, también mancharon la jornada. Sumado a esto, el bus de Millonarios fue apedreado cuando se dirigía al hotel. El defensor Juan Pablo Vargas terminó golpeado por una piedra en la espalda.



Jornada marcada por expulsiones, ocho en total: Además de la roja que vio Daniel Cataño por agredir al hincha, se registraron tarjetas rojas para Luis 'Cariaco' González (Junior); Fabián Cantillo y Ronaldo Lora (Unión), George Saunders (Huila), José David Leudo (Águilas), Yerson Candelo (Nacional), Jhon Vásquez (Cali) y José Aja (Santa Fe).