¿Es Equidad el equipo que más pega en Liga? Reveladoras estadísticas

La Equidad rompió récord: en la fecha 4 de a Liga Betplay fue el equipo que, con ventaja, más faltas cometió, en el empata 1-1 contra América de Cali.

Ahí no existe ninguna discusión. Después las reflexiones del entrenador Alexis García dan otra sensación: "Ustedes a La Equidad no la van a ver. Ya nos encargaremos de preparar nuestro equipo para agradarnos a nosotros, que no tenemos afición... Estamos metidos en una caldera y logramos sacar un resultado que sé que a ustedes les tiene que doler. El fútbol no es regalar nada, es difícil y en Techo nos ha tocado sortear chicharrones grandes", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo.

¿​Pero qué tanto hay de prejuicio con el club bogotano y qué tanto de realidad? Ojo al dato de faltas de esta cuarta fecha: no te va a gustar, profe...



La Equidad 30

America de Cali 17

Envigado 16

Deportivo Pereira 16

Union Magdalena 15

Atlético Nacional 14

Santa Fe 14

​Alianza Petrolera 13

Pasto 12

Boyacá Chicó 12

Once Caldas 12

Independiente Medellín 11

Atlético Bucaramanga 10

Águilas 9

Junior 8

Jaguares 7

Deportivo Cali 7​

Huila 5



A la hora de comparar el comportamiento de los 20 equipos de la Liga en las 4 jornadas que van de esta Liga I 2023, así están las cosas en materia de faltas:

Estadística de faltas, Liga I 2023, fecha 4 Foto: Sofascore para Futbolred

Claramente, La Equidad, aunque solo sean cuatro jornadas, tiene una ventaja considerable, aunque se disparó todo por los temibles datos del último juego contra América: con promedio de 24 faltas es líder el equipo bogotano, con una considerable ventaja sobre Tolima (15,3) y el líder Boyacá Chicó (15,3). Sí llama la atención ver al América y su nómina poderosa en el top5, con promedio de 14,5.

¿La Equidad, siempre líder?



Revisando los últimos torneos, la constante es que Equidad esté en la parte alta de la clasificación, aunque vale decir que no es el único equipo con altos promedios de faltas cometidas.



En el Apertura 2022 lideró la clasificación con 15,7 en promedio, seguido de cerca por Envigado (14,4), Águilas (13,7), Junior (13,4) y Jaguares (12,9). Sorprende, sin duda, el club barranquillero en el top 5 pues tiene el doble de recursos de todos los equipos que acuden a la falta como herramienta para frenar al rival.

Estadística de faltas, Apertura 2022 Foto: Sofascore para Futbolred

¿Fue distinto en el segundo torneo del año o mejoró la estadística en favor de La Equidad? Sí y no. El equipo de Alexis García cedió la punta a Cortuluá (14,1 faltas en promedio) pero mantuvo un registro alto de 13,4, seguido por Águilas (12,6) Tolima (12,4) y otra vez Jaguares (12,4).

Estadística de faltas, Finalización 2022 Foto: Sofascore para Futbolred

El técnico García salió visiblemente molesto a pesar de sumar de visitante y ante el equipo con mejor estreno en el actual torneo. Tal vez, en el fondo, más allá del punto lo que lo ofuscó fue la sensación de compensar las fallas con faltas y aumentar una mala fama que nadie en el club quiere cargar. Por fortuna esto apena comienza y hay tiempo para vencer el perjuicio... que parece más que eso, a la luz de la estadística.