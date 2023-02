Alexis García explotó tras crítica por anti-fútbol: 'Tiene que doler'

Con un marco impresionante en el Pascual Guerrero, América de Cali celebró sus 96 años de historia empatando (1-1) con La Equidad. Sin embargo, el fútbol del equipo bogotano se llevó comentarios negativos, además de una estadística negativa: 30 faltas cometidas (la más alta en lo corrido del torneo).



En medio de la rueda de prensa post-partido, un periodista le recordó unas declaraciones entregadas en la Liga 2022-I, en un partido contra Unión Magdalena, cuando el técnico critició al 'ciclón' por no dejar jugar. "¿Es La Equidad que vamos a ver este año?", le preguntó el comunicador.



Con evidente molestia, García le respondió: "Lo que creo es que ustedes a La Equidad no la van a ver porque casi nunca la ves. Ya nos encargaremos de preparar nuestro equipo para agradarnos a nosotros, que no tenemos afición".



Y aprovechó para valorar el punto que sumaron en Cali, no sin antes lanzar un dardo a sus críticos. "Estamos metidos en una caldera y logramos sacar un resultado que sé que a ustedes les tiene que doler. El fútbol no es regalar nada, es difícil y en Techo nos ha tocado sortear chicharrores grandes".